۲۷ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مجموع ۲۷ پروژه در سطح شهرستان های استان با سرمایه گذاری سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه افتتاح نیروگاه خورشیدی در هفته دولت جهت تامین بخشی از برق اداره کل از مهم ترین پروژه های اداره کل منابع طبیعی در هفته دولت است، افزود: ۱۲۰ میلیون تومان با ظرفیت تولید ۲۰ کیلووات برای این نیروگاه اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه آبخیزداری هشت پروژه در شهرستان های قاین، نهبندان، خوسف و سرایان، در هفته دولت به بهره برداری خواهد شد، گفت: این پروژه ها در مجموع حدود یک میلیارد تومان هزینه داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه بیایان زدایی پنج پروژه شامل شهرستان های قاین، سربیشه و بیرجند با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید، عنوان کرد: در حوزه جنگل کاری نیز چهار پروژه با سرمایه گذاری ۱۳۰ میلیون تومان و ۷۰ هکتار عملیات سطح پوشش در سطح استان اجرا خواهد شد.

نصرآبادی با اشاره به اینکه پنج پروژه در حوزه مرتع داری در شهرستان های بیرجند، فردوس و سرایان و بشرویه با هزینه ۱۵۲ میلیون تومان اجرا خواهد شد، بیان کرد: در بخش حفاظت و حمایت یک پروژه در شهرستان سرایان با چهار هکتار کمربند حمایتی و با سرمایه گذاری ۱۱ میلیون تومان نیز اجرا خواهد شد.

بهره مندی ۱۳ هزار و ۳۱۱ خانواده از محل اجرای پروژه های هفته دولت

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۳۱۱ خانوار از پروژه های هفته دولت بهره مند می شوند، اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه ۳۸ روستا نیز اجرا می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد کاهش بسیار خوبی در آمار تخلفات بوده ایم که ناشی از آگاهی بخشی مردم است، افزود: در حوزه کشفیات تخلفات ۶۷ درصد کاهش را نسبت به سال گذشته داشته ایم.

وی با بیان اینکه ۳.۳ درصد افزایش چرای دام را در استان داشته ایم، گفت: در حوزه تخریب و تصرف به لحاظ تعداد ۵۶ درصد و به لحاظ مساحت ۷۵ درصد کاهش را نسبت به سال های گذشته داشته ایم.

نصرآبادی با اشاره به اجرای عملیات آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در سال جاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای طرح های آبخیزداری در سطح کشور اختصاص پیدا کرده است.

اجرای ۲۵ پروژه آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی

وی ادامه داد: سهم استان خراسان جنوبی از این اعتبارات تا کنون ۱۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه پروژه های آبخیز داری دو میلیارد تومان مشارکت مردم و دهیاری ها را داشته ایم، اظهار داشت: اعتبارات صندوق توسعه ملی در قالب چهار طرح آبخیز سطح ها، حوزه فاقد سطح، حوزه کویر مرکزی و سیاه کوه با ۲۵ پروژه در تمامی شهرستان های استان هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار توسط استانداری برای پروژه های آبخیز داری پیش بینی شده است.

نصرآبادی با اشاره به اینکه طرح جمع آوری آنغوزه از اواخر خرداد ماه آغاز و تا مهرماه ادامه دارد، افزود: آنغوزه از محصولات فرعی استان است که حدود ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت در استان دارد.

وی با بیان اینکه به طور متوسط سالانه ۶۰ تن آنغوزه از سطح زیرکشت استان برداشت می شود، گفت: در حال حاضر خشکه آنغوزه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان و شیره آن ۲۵۰ هزار تومان خریداری می شود.

نیاز ۶۰ میلیون تومانی برای از بین بردن آفت شپشک

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۱ طرح بهره برداری آنغوزه تهیه و در قالب روند مزایده با اولویت به بهره برداران بومی اجرایی خواهد شد، عنوان کرد: از مجموع این طرح ها ۱۱ طرح در شهرستان طبس، ۷ طرح در شهرستان بشرویه، یک طرح در شهرستان های فردوس، قاین و شاسکوه نهبندان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت در استان داریم، افزود: از مجموع این جنگل ها حدود ۹۵ هزار هکتار آلوده به شپشک و ۳۵ هزار هکتار بحرانی است.

نصرآبادی افزود: حدود ۶۰ میلیون تومان اعتبار برای انجام اقدامات بیولوژیکی آفت شپشک نیاز داریم.