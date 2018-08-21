فاضلاب ۷۰ نقطه شهر انزلی وارد دریای خزر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سه دوچرخه سوار با شعار «مقابله با زباله های دریایی» و در راستای جلب توجه ویژه به بزرگترین دریاچه جهان مسیر ۷۰۰ کیلومتری بندر ترکمن به بندرآستارا رکاب می زنند و صبح سه شنبه به بندرانزلی رسیدند.

خسرو پوربهرام از بندر آستارا، سعید نوری از شهر جورجان استان گلستان و محمدرضا آقاسیان از شهر بابل، سه دوچرخه سواری هستند که از روز جهانی دریای کاسپین رکاب زنی حدود ۷۰۰ کیلومتر از بندر ترکمن تا بندر آستارا خود را آغاز کرده اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی در حاشیه مراسم استقبال از این دوچرخه سواران با تأکید برلزوم توجه ویژه به حوزه دریای خزر، اظهار کرد: متاسفانه با وجود زیست بومان منحصر به فرد، دریای خزر این روزها حال و روز خوشی ندارد.

احسان هادی پور افزود: متاسفانه تنها در شهرستان انزلی از بیش از ۷۰ نقطه شهر، فاضلاب وارد دریای خزر و رودخانه ورودی آن می شود که نیازمند توجه بیشتر است.

وی تصریح کرد: حرکت های فرهنگی از این دست می تواند کمک قابل توجهی به توجه ای به فرهنگ سازی مدیریت همگانی زباله و پسماند داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست انزلی ضمن انتقاد از عدم همراهی دوچرخه سوران انجمن طرفداران توسعه انزلی در این حرکت، گفت: انتظار می رفت که این انجمن نیز همانند این سه دو چرخه سوار این دغدغه را داشته باشند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست انزلی با بیان اینکه نگهداری و حفظ محیط زیست تنها برعهده این سازمان نبوده و باید دغدغه همگان باشد، تاکید کرد: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست بر عهده همگان است.

هادی پور با تاکید براینکه داشتن محیط سالم و انتقال آن به نسل آینده نیازمند همت جمعی است، ادامه داد: با وجود تنوع اقلیمی در گیلان و فعالیت ۱۹۰ محیط بان در سطح استان، نمی توان انتظار عملکرد خیلی مطلوب در این حوزه بود. اگر دغدغه محیط زیست داریم باید اول محیط زیستی باشیم و با افزایش آگاهی نسبت به حفظ محیط زیست عمل کنیم.