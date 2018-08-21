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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

توسط نشر نگاه؛

«کتاب‌دزد» برای سومین بار به کتابفروشی‌ها آمد

«کتاب‌دزد» برای سومین بار به کتابفروشی‌ها آمد

ترجمه رمان «کتاب‌دزد» نوشته مارکوس زوساک توسط نشر نگاه به چاپ سوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «کتاب‌دزد» نوشته مارکوس زوساک با ترجمه مرضیه خسروی به تازگی توسط نشر نگاه به چاپ سوم رسیده است.

این کتاب چهل و پنجمین عنوان از مجموعه «چشم و چراغ» است که این ناشر چاپ می‌کند و سال گذشته چاپ دومش راهی بازار نشر شد.

داستان این رمان درباره دختربچه‌ای به نام لیزل ممینگر است که به عنوان فرزندخوانده یک خانواده معمولی آلمانی در خارج از مونیخ انتخاب می‌شود. او مادری کمونیست داشته که به خاطر وضعیت بد زندگی او را به یک خانواده می‌سپارد. پدرخوانده لیزل کم‌کم خواندن را به او یاد می‌دهد و این بچه هم که نمی‌تواند مقابل کتاب‌ها مقاومت کند، به ناچار دست به دزدی کتاب می‌زند. اتفاقات این رمان، مربوط به سال ۱۹۳۹ و شروع جنگ جهانی دوم است.

خانواده‌ای که لیزل را پذیرفته در ادامه یک جوان یهودی را در زیرزمین خود مخفی می‌کنند و به دردسر می‌افتند. طرفداران رایش سوم و هیتلر به دنبال یهودی‌ها هستند و کتاب‌هایی را که دوست نمی‌دارند در مراسم بزرگی می‌سوزانند.

از رمان «کتاب‌دزد» در سال ۲۰۱۳ فیلمی سینمایی به کارگردانی برایان برسیوال و بازی بازیگرانی چون جفری راش و امیلی واتسون ساخته شد.

چاپ سوم ترجمه این رمان با ۵۷۵ صفحه و قیمت ۵۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4380985

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