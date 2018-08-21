دوچرخه سواران کوهستان ایران بدون مدال ماندند

به گزارش خبرنگار مهر ، در آخرین مسابقه دوچرخه سواری کوهستان دو نماینده ایران، محمد پورشریف و فراز شکری در ماده کراس کانتری به مصاف رقبای خود رفتند.

در پایان فراز شکری دارنده مدال نقره آسیا و نفر دوم رنکینگ قاره کهن در سال ۲۰۱۸ به عنوان نفر چهارم از خط پایان رقابتها گذر کرد و به مدال نرسید. محمد پورشریف نیز در رده پنجم ایستاد. رکابزنان چین، چین و قزاقستان نیز مدال های طلا نقره و برنز را کسب کردند.

صبح امروز در همین ماده و بخش زنان فرانک پرتو آذر به دلیل پارگی زنجیر چرخش به عنوان چهارمی بسنده کرد. وی چند ماه قبل به عنوان اولین بانوی دوچرخه سوار نخستین مدال آسیا را برای ایران بدست آورد. روز گذشته نیز حسین زنجانیان در دانهیل پنجم شد. به این ترتیب پرونده رکابزنان در بخش کوهستان بسته شد.