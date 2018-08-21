همکاریهای مشترک دانشگاه کوفه و دانشگاه مذاهب اسلامی گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در جریان سفر به کشور عراق درپی دعوت دانشگاه های این کشور با مسوولان دانشگاه کوفه دیدار و زمینه های همکاری های مشترک را بررسی کرد.در این دیدار که محسن العبادی قائم مقام دانشگاه و رئیس دانشکده فقه و شریعت و معاون دانشگاه حضور داشتند ظرفیت ها و زمینه های مختلف همکاریهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مختاری در ابتدا به جایگاه دانشگاه مذاهب اسلامی در مقابله با افکار و جریانات افراطی و تکفیری اشاره کرد و گفت: امروزه ما به مدل و رویکرد دانشگاه مذاهب اسلامی در دنیا نیاز داریم.

وی در ادامه به معرفی دانشگاه و رشته های تحصیلی و حضور دانشجویان از ملیت ها و مذاهب مختلف اسلامی پرداخت و تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی در دوره مدیریت جدید به توسعه و گسترش فعالیتهای بین المللی بویژه همکاری با دانشگاه های جهان اسلام دغدغه جدی دارد.

محسن العبادی قائم مقام دانشگاه کوفه نیز بر همکاریهای مشترک دو دانشگاه و همچنین به راه اندازی و برگزاری رشته مشترک با مدرک دو دانشگاه تاکید کرد.

در این دیدار موضوعات مختلفی از جمله برگزاری همایش های مشترک، برگزاری دوره های کوتاه مدت مشترک آموزش زبان عربی و فارسی در ایران و عراق، تبادل استاد و دانشجو، همکاری و مشاوره اساتید دو دانشگاه در رساله ها و پایان نامه های دانشجویان و ... بررسی شد.

دانشگاه کوفه از دانشگاه های مهم و دارای رتبه بالای آموزشی در کشور عراق می باشد و در رنکینگ های جهانی از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.