معرفی قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین در شبکه قرآن سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور در برنامه «رصد» در شبکه قرآن و معارف سیما، به تشریح فعالیت‌های قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین پرداخت. اوحدی در آغاز گفت: سال گذشته با پشتیبانی و همکاری خوب امام جمعه غرب تهران ستاد مردمی اربعین استان تهران راه‌اندازی شد و از همه شهروندان تهرانی تشکر می‌کنم که کمک‌های بسیار خوبی کردند و در سال گذشته این ستاد نقشی جدی در کمک‌رسانی به زائران در مرزها و حتی کشور عراق داشت.

وی افزود: برای اربعین امسال با توجه به وظایفی که سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارد و ظرفیتی که از آن بهره می‌برد، تصمیم گرفتیم قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین را رونمایی کنیم که در هفته گذشته همزمان با روز مقاومت، این رونمایی انجام شد. این قرارگاه با رویکرد فرهنگی آغاز به کار کرد و خوشبختانه همکاری خوبی با نهادهای گوناگونی مانند سپاه پاسداران و ستاد بازسازی عتبات عالیات در جریان است.

اوحدی با اشاره به اینکه سال گذشته در زیارت اربعین دو میلیون و ۶۰۰ هزار زائر ایرانی حضور داشتند، عنوان کرد: یکی از هنرهای جمهوری اسلامی ایران و ویژگی‌های انقلاب این بوده که بهترین زمینه را برای مناسبت‌های مذهبی و ایجاد یک بستر فرهنگی فراهم کرده است. مثلاً الان زائران در حج هستند و برنامه برائت از مشرکین در عرفات اجرا می‌شود. یا مثلاً روز قدس با تدبیر حضرت امام (ره) نامگذاری شد و امروز به یک مناسبت بین‌المللی تبدیل شده است. هفته وحدت نیز به همین شکل است. در زیارت اربعین هم هر سال شاهد یک تحول جدی هستیم و جدای از شیعیان، اقلیت‌های مذهبی و دینی نیز مشرف می‌شوند.

وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر زائر خارجی از مرزهای میرجاوه، آستارا و بازرگان وارد ایران شدند و در ورود به عراق با زائران ایرانی همراهی کردند. این حجم بالای جمعیت از همه اقشار و فرهنگ‌ها در مسیر اربعین به عشق اباعبدالله (ع) حضور دارند و این ظرفیت عظیمی است. آنچه که در اربعین انجام می‌دهیم، از موکب‌ها و پذیرایی‌ها که مانند یک سفره ۸۷ کیلومتری در مسیر نجف تا کربلاست، همه یک هدف دارد، اینکه زائر اربعین بتواند از معنویت اربعین بهره ببرد و سبک زندگی‌مان اربعینی شود.

رییس سازمان فرهنگی هنری تصریح کرد: نگاهمان در قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین این است که بتوانیم بعد از گذشت چهار پنج سال از آغاز این حماسه به عنوان بزرگ‌ترین همایش انسانی با رویکرد معنوی، یک کار عمیق‌تر از قبل انجام دهیم. بعد از چهار پنج سال ما باید ۴۰ فیلم با موضوع اربعین داشته باشیم، باید در حوزه ادبیات و شعر آیینی، هنرهای تجسمی و... کارهای جدی انجام شده باشد. سازمان فرهنگی هنری امسال برنامه‌ای با عنوان «سوگواره هنر اربعین» برگزار می‌کند که در رشته‌های هنری گوناگون دنبال تولید اثر هستیم. سوگواره شعر اربعین با حضور شاعران ایرانی و عراقی در مسیر پیاده‌روی اربعین هم یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. در هنرهای نمایشی هم برای حمایت از هنر سنتی و آیینی تعزیه برنامه داریم.

وی ادامه داد: تعامل فرهنگی با کشور عراق اهمیت بالایی دارد و این قرارگاه یکی از وظایفش را رسیدگی به این مسئله قرار خواهد داد. صدا و سیما هر سال کار ارزشمندی انجام می‌دهد و رادیو اربعین را در این ایام راه‌اندازی می‌کند. باید برای این رادیو یک تولید محتوای جدی انجام شود که به دور از تهییج و شعار، یک اطلاع‌رسانی منطقی به زائران کنیم. جلسات قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین آغاز شده تا بتوانیم در حوزه‌های گوناگون به فعالیت فرهنگی بپردازیم و از ظرفیت قابل توجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم استفاده می‌کنیم تا از کارهای فرهنگی اربعین پشتیبانی کنیم.

اوحدی به برپایی پیاده‌روی اربعین در تهران اشاره کرد و گفت: عده‌ای از مردم با همه تلاش‌ها و اشتیاقی که دارند، به خاطر مشکلاتشان در نهایت توفیق پیدا نمی‌کنند که به زیارت اربعین مشرف شوند. کار زیبایی با عنوان «جاماندگان» چند سال است در تهران انجام می‌شود که تعداد زیادی از مردم از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) پیاده‌روی می‌کنند و با موکب‌هایی که در مناطق گوناگون این مسیر برپا می‌شود، همان حال و هوای پیاده‌روی اربعین به زائران انتقال پیدا می‌کند. امسال پویشی با تکیه بر کمک‌های مردمی و بدون بودجه دولتی راه‌اندازی می‌شود که در آن نیکوکاران به کمک ما می‌آیند تا بخشی از هزینه‌های سفر زائرانی که برای اولین بار زیارت اربعین را تجربه می‌کنند، تأمین شود.

وی در پایان بیان کرد: من فکر می‌کنم قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین کار بسیار سنگینی است که محلی برای مشارکت همه مردم خواهد بود و هر کس به هر شکلی می‌تواند کمک کند، استقبال می‌کنیم.

آیین آغاز به کار قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ماه با حضور مدیران فرهنگی و چهره‌های هنری در ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد.