کشف ۹ هزار بطری مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بازیار با اشاره به کشف و ضبط یک محموله بزرگ مشروبات الکلی توسط ماموران گمرک، اظهار کرد: این محموله مشروبات الکی شامل ۹ هزار و ۲۱۶ بطری مشروبات الکی بود که با هوشیاری کارکنان گمرک بندر دیر از یک شناور ورودی به اسکله این گمرک کشف و ضبط شده است.

وی با بیان اینکه مشروبات الکلی مکشوفه در قالب نوشیدنی های مجاز و تحت رویه ملوانی قصد ورود به کشور داشته است، افزود: قاچاقچیان با زدن برچسپ و مخدوش نمودن میزان درصد الکل قصد مجاز جلوه دادن کالای یاد شده را داشتند که با رصد اطلاعات و هوشیاری ماموران حراست گمرک مواجه شدند.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر یادآورد شد: کالای مکشوفه فوق طی صورت‌جلسه‌ای تحویل مراجع قضایی شهرستان دیر شده است.

بازیار با بیان اینکه اولویت‌های گمرک مبارزه با قاچاق کالا به ویژه ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه به کشور است، گفت: در همین راستا ماموران و کارکنان گمرکات استان بوشهر با حساسیت و هوشیاری بالا همواره سعی کرده اند به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا پیش قدم باشند.