تعرفه ها را قبول نداریم/بزرگ ترین اشتباه در طرح تحول سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم روز پزشک، اظهارداشت: وزارت بهداشت تعرفهگذاریها را قبول ندارد.
وی از طرح پزشکان به عنوان یک طرح ظالمانه نام برد و افزود: باید توجه داشت که مجلس برای این موضوعات تصمیم می گیرد و آنها طرح را تصویب کرده و ما از این قضیه گلایهمند هستیم.
هاشمی اظهار داشت: تعرفههای پزشکی را ما پیشنهاد میدهیم و نظر ما با سازمان نظام پزشکی یکی است ولی سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران پیشنهاد ما را قبول نکردند.
وی با اشاره به این مطلب که ۵ درصد افزایش تعرفه را قبول نداشتند، گفت: قبول نکردند، چون خریدار اصلی خدمات، دولت است.
وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه چه فرقی میان حرفه پزشکی و سایر حوزهها در موضوعات مختلف است، گفت: نمیدانم جامعه پزشکی چه هیزم تری فروخته است. دستگاه آنژیوگرافی ۹ میلیارد تومانی ۲۴ میلیارد تومان شده و اگر تعرفهها را ثابت نگه دارید، معلوم است که بخش خصوصی نابود میشود.
وی با بیان اینکه بزرگترین اشتباه من در طرح تحول سلامت فقط اعتماد بود، ادامه داد: قبلا در میان سیاسیون نبودهام آنها گفتند برو و ما پشتت هستیم اول اجرای طرح مشکلی نداشتیم و تنها فکر کردند این طرح یک سال است حالا همه شما در نظام پزشکی و انجمنهای مختلف مشکلاتتان را بیان کنید و تنها بیان این مسائل از جانب من نباشد.
وزیر بهداشت خطاب به پیشکسوتان حوزه پزشکی، گفت: جامعه امروز ترکیب، علایق و سلایق آن با دورههای شما که وارد حرفه پزشکی شدید متفاوت شده است باید مراقبت کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم.
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