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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند

کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند، اظهار داشت: وزش باد نسبتا شدید در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود که موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی در این استان می شود.

وی عنوان کرد: کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرار جوی پایدار براستان طی سه روز آینده است.

وی بیان کرد: در این مدت آسمان صاف و در بعد از ظهرها همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی گفت: دمای هوا در شهرکرد به ۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

کد مطلب 4381182

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