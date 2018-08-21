به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پورموسوی در نشست خبری پیش از بازی فردای استقلال تهران و فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: می خواهیم امتیازات عقب افتاده از بازی های گذشته خود را جبران کنیم و بتوانیم جزو مدعیان بالای جدول قرار بگیریم. بازی سختی مقابل استقلال تهران که تیم پر مهره‌ای است داریم. این بازی می تواند برای آنها پیش از حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا یک پیش بازی باشد.

سرمربی فولاد خوزستان درباره تاکتیک مدنظر تیمش برای این بازی تصریح کرد:به جوانان تیمم اعتقاد دارم و امیدوارم که شایسته بازی کنیم.

وی درباره احتمال جذب بازیکن جدید توسط باشگاه فولاد خوزستان اظهار داشت: شاید بعد از این بازی، دو بازیکن به تیممان اضافه کنیم. یک بازیکن روز گذشته از جمع ما جدا شد. عملکرد ما هم در فصل نقل و انتقالات راضی کننده بوده است.

پورموسوی درباره شعارهای برخی هواداران علیه وی تصریح کرد: این شعارها که علیه من دادند سازمان یافته است. مدیران و هواداران واقعی اجازه نمی دهند آنها موفق شوند. آنها هواداران واقعی فولاد نیستند. می‌خواهیم جو آرام را به تمرینات برگردانیم و در آرامش کار کنیم. ما فصل گذشته ۲۲ امتیاز بیرون از خانه گرفتیم. ما دوست نداریم که تیممان دوباره دچار بحران شود. ما از مسئولان می خواهیم که برخورد جدی شود تا مانع از حرکت فولاد نشوند.

سرمربی فولاد خوزستان درباره محروم و مصدوم این تیم برای بازی فردا مقابل استقلال تهران افزود: قطعا عبدالله کرمی به بازی فردا نمی رسد. محروم هم نداریم. سعی خواهیم کرد از بازیکنان جوانمان در بازی با استقلال استفاده کنم.

وی درباره انتقاداتی که از عملکرد سروش رفیعی می شود گفت: سروش یکی از بازیکنان اخلاقی فوتبال ایران است که حرفه ای برخرود می کند و زندگی می کند. او دیرتر به تیم ما اضافه شده است و طبیعی است هنوز به آمادگی کامل نرسشیده است.

پورموسوی درباره اتهام کم کاری که به وی زده می شود نیز اذعان داشت: اما او هرگز کم کاری نکرده است. او فولاد را دوست دارد و تا زمانیکه پیراهن تیم را بر تن دارد با جان و دل بازی می کند.

سرمربی فولاد درباره احتمال حضور ابراهیم عالمه دروازه بان فصل گذشته سپاهان در فولاد خوزستان تصریح کرد: از یک ماه پیش با چند بازیکن صحبت کردیم اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم. باشگاه تصمیم نهایی را درباره مذاکره با چند بازیکن داخلی و خارجی می گیرد. . ضمن اینکه باید از لحاظ مالی هم به توافق برسند. ما از عملکرد بازیکنانمان در فصل جاری راضی هستعیم و می خواهیم با تمام وجود تلاش کنیم تا نتیجه بگیریم.