به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومیحوزه هنری، آیین رونمایی از کتاب «شهادتنامه عاشقان»؛ شامل کلیات اشعار انقلابی ولیالله کلامی زنجانی با حضور مسئولین کشوری و استانی و مادحین، خانوادههای شهدا و ایثارگران و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر استان، در سالن همایشهای حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.
در مراسم رونمایی از کتاب شعر «شهادتنامه عاشقان» خانواده و مادران شهدا نیز حضور داشتند که ولیالله کلامی ضمن تقدیم شعری به شهید حججی، از مادران شهدا و یک عمر پایداری و استقامت این عزیزان در راه دین و انقلاب قدردانی کرد.
در این مراسم سیدعلی موسوی گرمارودی، سردار مجید ارجمندفر، علیرضا قزوه، عبدالحمید قرهداغی، غلامرضا عینیفرد حضور داشتند که ضمن رونمایی از کتاب از چندین سال تلاش استاد کلامی تقدیر بهعمل آوردند.
ولیالله کلامی در این مراسم ضمن بیان خاطراتی از روزهای عملیات و حضور خود در جبهه اظهار کرد: رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس در اوج ایثار و فداکاری از کشور دفاع کردند.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره اینکه: کلامی را کلام از دل برآید، گفت: من افتخار میکنم این دو بیتی را سرودهام که:
زنجان به ولای حیدری مینازد
بر معرفت و دلاوری مینازد
تبریز اگر به باکری دارد فخر
زنجان به محمد اشتری مینازد
وی در ادامه شعر تقدیمی خود به شهید حججی به نام «پیغمبر حماسه» را قرائت کرد.
در ادامه نیز سرپرست حوزه هنری استان زنجان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: امیدواریم همه افراد ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهند.
امیر نعمتی با اشاره به رونمایی از کتاب اشعار انقلاب «شهادتنامه عاشقان» اظهار کرد: امروز با افتخار شاهد رونمایی از یک مجموعه ارزشمند هستیم.
سرپرست حوزه هنری استان زنجان با اشاره به اینکه امید داریم با تلاش هنرمندان فرهیخته بتوانیم بیش از پیش در راستای رشد و توسعه فرهنگ و هنر متعالی و هنر مبتنی بر ارزشهای انقلاب اسلامی و دینی گام برداریم، گفت: یکی از رسالتهای حوزه هنری ابلاغ پیام انقلاب به زبان هنر است.
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد این هستیم که با حمایت حوزه هنری کتاب فاخر دیگری رونمایی میشود، تصریح کرد: امیدواریم در جهت نشر و ترویج هنر مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی و همچنین در پاسخ به منویات مقام معظم رهبری و در جهت ابلاغ پیام انقلاب گامهای موثری برداریم.
کتاب «شهادتنامه عاشقان» مجموعه کلیات اشعار انقلاب از سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴، شامل ۴۷۸ قطعه شعر است که در ۷۳۶ صفحه، با شمارگان یک هزار و ۲۵۰ نسخه در قطع رقعی، در سال ۹۷ توسط انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ رسیده است.
گفتنی است آیین رونمایی از کتاب «شهادتنامه عاشقان» استاد ولیالله کلامی زنجانی، به همت حوزه هنری استان زنجان با همکاری حسینیه اعظم روز یکشنبه ۲۸ مردادماه، در سالن همایشهای حسینیه اعظم زنجان برگزار شد.
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