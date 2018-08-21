انتقاد امام جمعه مرند از دو چهرگی رسانه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، ظهر امروز در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند که با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند و جمعی از روسای ادارات این شهرستان برگزار شد، با تقدیر از اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ابراز داشت: این ها برنامه های روزمره است، باید دید اجرای این طرح ها چه میزان در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار بوده است.

وی با انتقاد از دو چهرگی رسانه ملی در معرفی هنرمندان افزود: زندگی هنرمندان و بازیگران در بیرون از تلویزیون و سریال، برای مردم آشکار است اما رسانه ملی با چهره موجه و مثبت آن ها را در سریال ها به مردم معرفی می کند، این عملکرد چه بسا تاثیر منفی در بین مردم داشته باشد.

امام جمعه مرند بر ضرورت استفاده از کارشناسان تاکید کرد و گفت: برنامه هدفمند در مبارزه با آسیب های اجتماعی دیده نمی شود، اجرای برنامه های فرهنگی هنری باید مورد ارزیابی قرار بگیرد تا نقاط قوت و ضعف آن ها رفع شود.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده افزود: سبک زندگی ایرانی اسلامی باید در جامعه، مدارس و دانشگاه ها به ویژه در میان زنان ترویج شود.

وی با اشاره به اینکه زنان نیز باید در جامعه حضور داشته باشند، ابراز داشت: باید یک پارک ویژه بانوان در شهر مرند راه اندازی شود تا آن ها نیز بتوانند در فضای آزاد حضور داشته باشند.

امام جمعه مرند همچنین خواستار دعوت و حضور زنان در شورای فرهنگ عمومی شهرستان مرند شد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاها عنوان کرد: تشکیل شورای فرهنگ عمومی در چند روستای شهرستان مرند تشکیل شده که باید آسیب شناسی شده و به دیگر روستاها گسترش پیدا کند.

امام جمعه مرند در بخش دیگری بر ضرورت انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی به مردم تاکید کرد و اذعان داشت: در طول چهار دهه گذشته خدمات فراوانی به مردم صورت گرفته است، اما همچنان تبعیض وجود دارد.