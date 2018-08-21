۱۴۸میلیاردتومان اعتبارات مدیریت بحران به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه پیش از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، خراسان جنوبی را یکی از نقاط حادثه خیز کشور دانست و اظهار داشت: با توجه به سوابق زلزله های هفت ریشتری و بالاتر از آن در استان باید طرح پهنه بندی گسل های زلزله خیز استان تهیه شود.

وی تأکید کرد: باید نقشه مناطق امن و حریم گسل های استان تهیه و به دستگاه های اجرایی و نهادهای زیرساختی اعلام شود تا از ساخت و ساز روی گسل ها جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با مذاکرات انجام شده با رئیس سازمان برنامه و بودجه در حوزه های مختلف آب و امنیت اشاره کرد و گفت: این مذاکرات نتایج بسیار خوبی برای استان داشت که امیدواریم مردم شاهد نتایج خوب آن در استان باشند.

مروج الشریعه از اختصاص ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبارات مدیریت بحران به استان خبر داد و گفت: این اعتبارات به منظور جبران خسارت خشکسالی، سیل و فرونشست زمین در استان خواهد بود.

اقدامات حوزه مدیریت بحران با محوریت پیش بینی و پیش گیری باشد

وی اضافه کرد: از این رقم۱۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات پنج درصدی و ۴۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: برای جذب این اعتبارات لازم است پروژه ها هرچه سریعتر تعیین تکلیف و اجرایی شوند.

مروج الشریعه همچنین بر لزوم تجهیز مراکز آتش نشانی به منظور ارتقاء سطح ایمنی در شهرها تأکید کرد و افزود: از منابع اعتباری استان نیز برای حل این مشکلات کمک خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات کمیته های مدیریت بحران باید با محوریت پیش بینی و پیش گیری باشد، عنوان داشت: نیاز است که کمیته های چهارده گانه ذیل مدیریت بحران بیش از پیش فعال شوند.