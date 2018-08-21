۸۰۳ مدرسه مختلط در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین نظرنژاد، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: دغدغه کنونی آموزش و پرورش استقرار پایه دوازدهم است.

وی با بیان این که پیش دانشگاهی امسال از گردونه تحصیلی خارج می شود و به جای آن پایه دوازدهم استقرار می یابد، افزود: همچنین هنرستان به پایه دهم، یازدهم و دوازدهم افزایش می یابد.

نظرنژاد گفت: از مواردی که این معاونت به دنبال آن است، ایجاد فرهنگ کارآفرینی و حمایت از ایده ها بوده و بنا است یک دبیرخانه کارآفرینی به همین منظور تشکیل شود.

وی ادامه داد: پنج انجمن علمی (ادبیات فارسی، ادبیات کودک، رایانه، ریاضی و تربیت بدنی) داریم که تنها در سطح گرگان فعال هستند و در سال گذشته در بخش رایانه توانستیم رتبه کشوری کسب کنیم.

آموزش معلمان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان اظهار کرد: کتاب های نونگاشت در پایه دوازدهم داریم بنابراین شهریورماه امسال آموزش دبیران را شروع کرده و در طول سال هم آن را ادامه می دهیم.

وی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی بیان کرد: علیرغم این که سال سنگینی داریم اما به همت مدیران شهرستان ها، مشکل عدیده ای نخواهیم داشت و سامانه دهی در مقطع ابتدایی انجام شده است.

نظرنژاد گفت: ساماندهی مقطع متوسطه را هم شروع کردیم و سال دوازدهم را ۳۵ ساعته در نظر گرفتیم.

وی افزود: در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تعداد دانش آموزان دولتی و غیردولتی ۳۲۵ هزار و ۲۴۹ نفر و بزرگسالان ۹ هزار و ۸۳۰ نفر بود که از این تعداد ۱۶۷ هزار و ۲۱۱ نفر دانش آموز پسر و ۱۵۸ هزار نفر دانش آموز دختر بودند.

نظرنژاد تصریح کرد: ۵۸.۲۹ درصد دانش آموزان در مدارس شهری و ۴۱.۷۱ درصد در مدارس روستایی تحصیل می کنند.

طرح خرید خدمات چاره برطرف کردن مشکل کمبود نیرو

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان گفت: پیش بینی می شود تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید به ۳۴۵ هزار در دولتی و غیردولتی و ۱۰ هزار نفر در بزرگسال برسد.

وی ادامه داد: در مدارس خرید خدمات آموزشی ۱۲ هزار و ۵۹۶ دانش آموز در ۶۶ آموزشگاه تحصیل می کنند که در سال جدید به ۷۸ آموزشگاه و تعداد دانش آموزان به بیش از ۱۵ هزار خواهد رسید.

نظرنژاد تأکید کرد: علت واگذاری این مدارس به سبب تأمین نیرو و به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

وی همچین گفت: سرباز معلم را به صورت متمرکز در گرگان و گنبدکاووس داریم که تعداد آن ها امسال ۹۴ نفر است و ۵۴ ساعت دوره آموزشی می بینند.

۴۴ درصد جمعیت دانش آموزی متعلق به گرگان و گنبدکاووس است

نظرنژاد اظهار کرد: گرگان و گنبد ۴۴ درصد جمعیت دانش آموزی را تشکیل می دهند و بعد از آن آق قلا و علی آبادکتول هستند و مجموع این چهار شهرستان ۶۰ درصد جمعیت دانش آموزی گلستان را در بردارد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش گلستان از جمله آسیب های مدارس در استان را وجود مدارس مختلط بیان کرد و افزود: در روستاها به دلیل کمبود دانش آموز مجبور هستیم که کلاس ها را مختلط برگزار کنیم.

وی افزود: ۷۵۶ مدرسه در مقطع ابتدایی و ۴۷ مدرسه درمقطع متوسطه به صورت مختلط فعالیت می کنند و بیشترین پراکندگی در مناطق کوهستانی و مرزی استان است.

نظرنژاد تصریح کرد: ۳۹ آموزشگاه استان زیر ۱۰ نفر جمعیت دارد و روستامحوری راهکار حل این مشکل است.