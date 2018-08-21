به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، مجید حقی با اشاره به اینکه مسئولیت قانونی تخلف یا هرگونه سوء استفاده از سرویسهای ارتباطی با مالک آن است، گفت: اطلاع‌رسانی سرویسهای ثبت شده به نام مشترکان با هدف احراز هویت مشترکان، اطلاع‌رسانی دقیق مالکیت سرویسهای ارتباطی، اصلاح مغایرت‌های مالکیتی ایجاد شده به دلیل عدم نقل و انتقال مالکیت یا جمع‌آوری نکردن سرویسهای واگذار شده قبلی و جدید انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه سرویس ارتباطی شامل موبایل، تلفن ثابت، سرویس ADSL و TD-LTE برای هریک از مشترکان در اپراتورهای مخابراتی ثبت شود، به یکی از شماره تلفنهای همراه ثبت شده به نام مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورتی که مشترک این پیامک را دریافت کند، ولی از سرویس دایر شده اطلاعی نداشته باشد، باید به اپراتور ذکر شده در متن پیامک مراجعه کرده و برای تعیین تکلیف سرویس اقدام کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ثبت سرویس تلفن ثابت به نام مشترکان در شرکت مخابرات ایران عنوان کرد: این دسته از مشترکان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران پیامک دریافت شده درباره ثبت تلفن ثابت به نام خودشان را پیگیری کنند.

حقی تاکید کرد: اگر مشترکان در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند شکایت خود را با ذکر شماره، نام و نوع سرویس در سامانه پاسخگوئی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www.۱۹۵.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۹۵ اعلام کنند تا اپراتور مربوط آن را پیگیری کند.