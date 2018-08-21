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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

معاون رگولاتوری؛

ثبت سرویسهای ارتباطی به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود

ثبت سرویسهای ارتباطی به مشترکان اطلاع‌رسانی می‌شود

معاون رگولاتوری گفت: تمامی سرویسهای ارتباطی که برای متقاضیان ثبت می‌شود از طریق سامانه استعلام تعداد سرویسهای مشترکان اپراتورهای مخابراتی به شماره موبایلشان اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، مجید حقی با اشاره به اینکه مسئولیت قانونی تخلف یا هرگونه سوء استفاده از سرویسهای ارتباطی با مالک آن است، گفت: اطلاع‌رسانی سرویسهای ثبت شده به نام مشترکان با هدف احراز هویت مشترکان، اطلاع‌رسانی دقیق مالکیت سرویسهای ارتباطی، اصلاح مغایرت‌های مالکیتی ایجاد شده به دلیل عدم نقل و انتقال مالکیت یا جمع‌آوری نکردن سرویسهای واگذار شده قبلی و جدید انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه سرویس ارتباطی شامل موبایل، تلفن ثابت، سرویس ADSL و  TD-LTE برای هریک از مشترکان در اپراتورهای مخابراتی ثبت شود، به یکی از شماره تلفنهای همراه ثبت شده به نام مشترک اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورتی که مشترک این پیامک را دریافت کند، ولی از سرویس دایر شده اطلاعی نداشته باشد، باید به اپراتور ذکر شده در متن پیامک مراجعه کرده و برای تعیین تکلیف سرویس اقدام کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره ثبت سرویس تلفن ثابت به نام مشترکان در شرکت مخابرات ایران عنوان کرد: این دسته از مشترکان می‌توانند از طریق تماس با شماره ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران پیامک دریافت شده درباره ثبت تلفن ثابت به نام خودشان را پیگیری کنند.

حقی تاکید کرد: اگر مشترکان در این زمینه شکایتی دارند می‌توانند شکایت خود را با ذکر شماره، نام و نوع سرویس در سامانه پاسخگوئی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www.۱۹۵.ir یا تماس با شماره تلفن ۱۹۵ اعلام کنند تا اپراتور مربوط آن را پیگیری کند.

کد مطلب 4381273

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