به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رشت برگزار شد، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان رشت اقدامی جهادی است که توسط دستگاه‌های اجرایی برنامه ریزی و تبیین شده تا در حوزه اشتغالزایی به نتایج مطلوب برسیم.

وی با بیان اینکه حوزه گردشگری یکی از محورهای توسعه شهرستان رشت و همچنین استان گیلان محسوب می‌شود، افزود: به رغم همه کمبودها و محدودیت ها مدیران تلاش می کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.

فرماندار رشت در ادامه به در پیش بودن هفته دولت اشاره کرد و گفت: این هفته فرصتی مناسب برای دستگاه ها و مدیران برای بیان عملکردهای دولت که همان عملکرد نظام است، می باشد.

وی با بیان اینکه در هفته دولت ۳۱۵ پروژه در شهرستان رشت افتتاح و عملیات اجرایی آن کلنگ زده می شود، خاطرنشان کرد: در مقایسه با هفته دولت سال گذشته در تعداد با افزایش ۹ درصدی روبه رو هستیم.

احمدی با اشاره به سرمایه گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در این پروژه ها، تصریح کرد: در مجموع ۸۶ درصد پروژه ها مربوط به بخش دولتی و ۱۴ درصد نیز بخش خصوصی است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه در زمینه هزینه اعتبارات نیز با افزایش ۹۸ درصدی روبه رو هستیم، گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی ۴۱۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون تومان برای پروژه ها هزینه شده است که ۴۰ درصد اعتبارات در بخش خصوصی و ۶۰ درصد در بخش دولتی هزینه می شود.

به گفته این مسئول با بهره برداری از این تعداد پروژه برای دو هزار و ۱۹۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می شود.