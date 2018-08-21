کشف ۹.۵ تن حبوبات خارجی و قاچاق در شهرستان بهار

سرهنگ بزرگعلی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اقدامات شناسایی و اشراف اطلاعاتی رئیس و کارکنان پلیس امنیت عمومی شهرستان بهار در حوزه استحفاظی؛ یک انبار حاوی عدس خارجی قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف ۹ هزار ۵۰۰ کیلو حبوبات خارجی و قاچاق انبار شده در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این محموله انبار شده قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده و مسئول این انبار که فرد غیر بومی بوده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ نوری از مردم بهار خواست در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه موارد مشکوک پلیس را از طریق سامانه ۱۱۰ مطلع کرده و چنانچه نسبت به عملکرد کارکنان انتظامی، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایاتی دارند از طریق سامانه ۱۹۷ با بازرسی نیروی انتظامی در تماس باشند.