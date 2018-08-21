برخورد با محتکران در ورامین قاطع و بازدارنده خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بوربور ظهر سه شنبه در دومین جلسه ستاد تنظیم بازار ورامین که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار شهرستان یکی از مهم ترین جلسات شهرستان در برهه کنونی است، که باید با جدیت و تلاش بیشتری به پیگیری مصوبات توسط اعضاء ستاد تنظیم بازار پرداخته شود.

وی بر نظارت مستمر بازرسان شهرستان در خصوص درج قیمت کالا توسط واحدهای صنفی تأکید کرد و افزود: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در بازرسی از واحدهای صنفی طبق روال قانونی با افراد متخلف برخورد جدی داشته باشند.

بوربور گفت : در حال حاضر باید بازرسی و نظارت از داروخانه ها و نهاده های دامی در جهت جلوگیری از برخی مشکلات در آینده به صورت مستمر و بیشتر انجام گیرد تا به مشکلی برخورد نکنیم.

معاون فرماندار ورامین با تاکید بر لزوم نیاز سنجی شهرستان در حوزه کالاهای اساسی اظهار داشت: برآورد آمار تولیدات شهرستان ورامین در جهت تامین کالاها و نیازهای مردم در اولویت برنامه های اعضاء ستاد تنظیم بازار قرار گیرد و اقدام قاطع و بازدارنده در برخورد با متخلفان احتمالی احتکار کالا ها صورت پذیرد.