به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران و مدیرکل دفتر حفاظت شکار و صید و مدیر کل دفتر حراست سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداری مازندران و فرمانداری فریدونکنار در این جلسه حضور داشتند.

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه ضمن تشکر از همکاری دستگاه‌های مختلف برای مدیریت صید پرندگان در این منطقه بر اطلاع رسانی صحیح و به موقع فعالیت‌ها تاکید کرد و گفت: هر فعالیتی را باید به مردم اطلاع رسانی کنیم تا هم در جریان تصمیم‌ها و برنامه‌ها قرار بگیرند و هم از قوانین و مقررات اطلاع پیدا کنند. برخی از مردم ممکن است از جزئیات برنامه‌ها و قوانین خبر نداشته باشند و همین ناآگاهی باعث بروز تخلف شود.

حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گفت: بخشی از مردم این منطقه معیشتشان در نیمه دوم سال وابسته به صید پرندگان است. برای این بخش از مردم، صید سنتی دوما را مجاز می‌دانیم اما تغییر روش صید توسط برخی دیگر باعث شده صید پرندگان از گونه‌های مختلف افزایش پیدا کند که ما با این روش های جدید مخالفیم و از نظر قانونی نیز این روش‌ها ممنوع هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه ملاحظات برخی مسئولان محلی نیز موضوع را پیچیده کرده است و ما خواستار توجه این مسئولان محلی به موضوع حفاظت تنوع زیستی و قوانین مربوط به آن هستیم.

ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران در این جلسه گزارشی از وضعیت صید پرندگان مهاجر در تالاب فریدونکنار و اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته برای مدیریت صید پرندگان ارائه داد و پس از این گزارش، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بیان اقدامات انجام شده و دیدگاه‌های خود پرداختند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران با اشاره به اینکه در سال ۹۲ برنامه‌ای پنج‌ساله برای ساماندهی صید پرندگان و حذف روش‌های غیر سنتی و غیرقانونی تدوین شد، گفت:مصوبه شورای تامین استان برای اجرای این برنامه نیز وجود داشت. اما با وجود قرار گرفتن در سال پایانی این طرح، هنوز به نقطه هدف طرح نرسیدیم چرا که بعضی از دستگاه در این زمینه کمک‌های لازم را انجام ندادند.

در این جلسه، بار دیگر بر به رسمیت شناختن شیوه سنتی صید پرندگان موسوم به «دوما» تاکید شد. چرا که این شیوه صید، گزینشی است و هدف آن، تنها گونه‌هایی خاص از پرندگان هستند. از طرفی در این شیوه، تعداد پرندگان صید شده نیز محدودند. علاوه بر این سایر شیوه‌های صید غیر سنتی مانند «کرس»، «گذر»، «دام هوایی» و «شب دام» نیز غیرقانونی معرفی شدند.

در این جلسه مقرر شد تا برنامه‌ای برای مقابله با روش‌های غیرسنتی صید پرندگان، خصوصا روش کرس تدوین شود.

همچنین مقرر شد تا در جلسات آینده، برنامه‌ها و پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌ها برای معیشت‌های جایگزین و تشویق صیادان برای فعالیت‌های اقتصادی مستقل از صید پرندگان ارائه و در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

ارتباط با صید پرندگان مهاجر و موضوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نیز که پیش از این سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که با ورود پرندگان مهاجر به کشور در نیمه دوم سال، بر اساس گزارش مستند سازمان دامپزشکی کشور، صید و شکار پرندگان در مناطق آلوده به آنفلوانزای فوق حاد را ممنوع اعلام می‌کند.

مقرر شد در تصمیم گیری های آتی این ملاحظه جدی هم مورد توجه قرار گیرد.