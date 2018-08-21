به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم، حجت الاسلام سید حسین موجانی رئیس عقیدتی سیاسی این فرماندهی و سرهنگ رضا نیکزاد رئیس حفاظت اطلاعات ارشد انتظامی استان قم با وی، اظهار داشت: انشاء الله در انجام وظایف دینی، اسلامی و حمایت از فقرا و ضعفا همواره موفق باشید تا توجهات حضرت ولی عصر(عج) شامل حال همه مردم باشد.

وی گزارش فرمانده انتظامی استان قم در ابتدای این دیدار را امیدبخش دانست و تصریح کرد: از نیروی انتظامی رضایت داریم، انشاءالله برنامه‌هایی را که قول داده‌اید بتوانید پیاده کرده و مهم‌ترین آن توجه به جنبه‌های معنوی و اخلاقی در قم است، باید به گونه‌ای بوده که این استان مطابق شأن کریمه اهل بیت(س) و همواره الگوی سایر استان‌ها باشد.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: شغل پلیس ارزشمند و اسباب رضایت امام زمان(عج) است، خداوند بر توفیقاتتان بیفزاید تا موجبات رضایتمندی آحاد جامعه را فراهم کرده و مقاصد اسلام و دین به وسیله شما تأمین شود.

سردار عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان قم نیز در سخنانی با اشاره به فضای معنوی استان قم مأموریت در این استان را خاص و متفاوت از سایر استان‌ها دانست و اولویت مأموریت خود را در قم مبارزه و مقابله با مواد مخدر، مباحث اجتماعی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاهش تصادفات فوتی برشمرد.