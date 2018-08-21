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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

با حضور مردم مومن اصفهان؛

نماز عید سعید قربان در مصلای امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود

نماز عید سعید قربان در مصلای امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - نماز عید سعید قربان به امامت آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان در مصلای امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان به امامت آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی امام‌جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری در مصلای امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود.

ساعت شروع مراسم برپایی نماز عید قربان از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح خواهد بود اما درب‌های مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان از ساعت ۶ صبح به روی نمازگزاران باز می‌شود و تمام تمهیدات لازم برای آسایش نمازگزاران اندیشده شده است.

گفتنی است نماز عید قربان دو رکعت است که در رکعت اول نمازگزار بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و سپس قنوتی که برای نماز وارد شده را بخواند و بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم، چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت مذکور را بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.

کد مطلب 4381439

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