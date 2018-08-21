به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان به امامت آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی امام‌جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری در مصلای امام خمینی اصفهان برگزار می‌شود.

ساعت شروع مراسم برپایی نماز عید قربان از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح خواهد بود اما درب‌های مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان از ساعت ۶ صبح به روی نمازگزاران باز می‌شود و تمام تمهیدات لازم برای آسایش نمازگزاران اندیشده شده است.

گفتنی است نماز عید قربان دو رکعت است که در رکعت اول نمازگزار بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید و سپس قنوتی که برای نماز وارد شده را بخواند و بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده به جا آورد و برخیزد و در رکعت دوم، چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت مذکور را بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد.