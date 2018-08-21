فرصت ویژه دولت برای اصلاح سیاست های غلط اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت جانبازان، اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در بیست و دومین جلسه شورای مرکزی، ضمن پاسداشت میراث بزرگ امام خمینی (ره) برای برپایی حج ابراهیمی و برائت از مشرکین و استکبار در تکرار چهل ساله آن و نیز نتیجه پیام برائت مقام معظم رهبری را خیزش مقاومت بی بدیل جهان اسلام مقابل نظام سلطه و صهیونیسم برشمرد و تاکید کرد: درخشش جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، سوریه، بحرین، فلسطین، یمن و افغانستان از میوه های شجره طیبه برگزاری حج ابراهیمی است که امروز سر بر کشیدن و تناور شدن آن را می بینیم.

جمعیت جانبازان با یادآوری اینکه سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حاصل آموزه‌های مکتب امام و بر آمده از قرآن است، خاطرنشان کرد: تکرار این شعارها عمق کینه مقدس انقلابیون جهان را هر ساله در صحرای عرفات طنین انداز می کند وتلاش گسترده رژیم کودک کش آل سعود و سازش کاران داخلی برای محو این شعار راهبردی بی‌نتیجه مانده است.

این جمعیت با نکوداشت نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر در آستانه هفته دولت و پرونده سیاه آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد، انعکاس صدای واحد همه جریان های سیاسی برای حمایت از اقدام دولت در زمینه مهار گرانی، بیکاری، قاچاق کالا، تورم و سامان بخشی به بازار متلاطم ارز و سکه را فرصتی ویژه دانست که دولت باید مغتنم شمرده و با اصلاح سیاست‌های غلطی که این شرایط را به وجود آورده و نیز بکارگیری تیم اقتصادی تازه نفس، با انگیزه، کارآمد و شجاع نسبت به مدیریت تغییر وضع موجود اقدام کند.

اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان توصیه کردند حمایت از اقدامات صحیح دولت برای نظارت هوشمند و شفاف‌سازی روند ها با حرکت هماهنگ قوه قضاییه در مجازات آمران و عاملان گرانی های پیش آمده همراه باشد؛ کمااینکه عمل قوه قضاییه می تواند جلوتر از مطالبات مردم باشد و اقدامات انقلابی و حقوقی خود را در حمله به کانون های مفاسد اقتصادی با توجه به مجوز های جدید دنبال کند.

جمعیت جانبازان تلاش نمایندگان مجلس برای انجام سوال و استیضاح به منظور تبیین منطقی مطالبات مردم و آسیب‌شناسی کارشناسانه امور با توجه به اختیارات دولت را، اقدامی در راستای حمایت از دولت برای شناخت دقیق تر صحنه و رساندن صدای مردم به گوش دولتمردان برشمرد و تاکید کرد: انجام چنین رسالتی اگر به دور از هرگونه هیاهوی سیاسی و جناحی و صرفا با نقدی علمی و کارشناسی برای آرام سازی فضای جامعه و عمل به وظیفه نظارت، هدایت و حمایت مجلس از دولت باشد، اقدامی مثبت ومهم است. دولت با استقبال هرچه بیشتر از طرح های اقتصاد دانان برای برون رفت از این شرایط، میتواند آحاد جامعه دانشگاهی و نخبگانی را اتاق فکر تصمیمات طرف مشورت قرار دهد.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه همه حریم بانان منافع ملی باید به افشای صداهایی که با سیاه نمایی از سر جهل یا خیانت پازل های دشمن را تکمیل می‌کنند و در نامه پراکنی های این ایام، شمارش معکوس ناقوس مرگ را برای نظام به نفع دشمن به صدا در می آورند، بی تفاوت نگذرند، خاطرنشان کرد: باید با تحلیل عالمانه نقاب از چهره پروژه های نخ نما شده از این دست که طی ۴۰ سال گذشته بارها تکرار شده، برداریم تا بدانند راه روشن مکتب امام (ره) و انقلاب اسلامی هیچ گاه به بن بست نخواهدرسید.

این جمعیت با اشاره به اینکه امروز آمریکا با تمام هیبت و هیمنه قدرت نظامی و اقتصادی اش و ائتلاف با همدستان اروپایی و عبری و عربی اش نتوانسته مقاومت مردم یمن را حتی در حد بندر الحدیده فرو بشکند، تصریح کرد: ترسوهای پنهان شده پشت عنوان مقدس «مردم» بدانند هزینه ۷ هزار میلیارد دلاری مورد ادعای ترامپ نتوانسته چیزی از نفوذ انقلاب اسلامی در بین ملت ها بکاهد. سیاه نمایانی که راه خود را از نظام، مکتب امام خمینی (ره) و مردم جدا کرده اند بدانند پایانی جز سرنوشت دیگر گروهک ها در ازای به حراج گذاشتن آبرویشان ندارند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به جمله طلایی، حکیمانه و هوشمندانه از مقام معظم رهبری (مدظله) خطاب به تصمیم سازان سیاست های کاخ سفید مبنی بر اینکه «جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد»، یادآور شد: این جمله صریح آواری سنگین برای دفن راهبردها و پروژه های امنیتی و اقتصادی آمریکا و گروه موسوم به مقابله با ایران خواهد بود. از هم گسیختن شرط های دوازده گانه ترامپ و پاسخ به هرزه گویی های او در بیانات مقام معظم رهبری موجب تحقیر هیئت حاکمه آمریکا و سرزنش رقبا و مخالفان ترامپ برای اتخاذ این راهبرد و مواضع خارج از قاعده دیپلماسی اش بود.