برگزاری اجلاس بین دولتی ایران و روسیه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اجلاس کمیسیون بین دولتی ایران و روسیه برای تاریخ نوامبر-دسامبر در تهران برنامه ریزی شده است .

«ولادیمیر آبیدنوف» اظهار داشت که در این اجلاس مسئله ایجاد مسیر تجاری از ایران و کانال ولگا-دن به کریمه نیز بررسی خواهد شد.

آبیدنوف گفت: کمیسیون بین دولتی در نوامبر تا دسامبر سال جاری در تهران برگزار خواهد شد و مسائل مربوط به این مسیر در آن بررسی خواهد شد.

پیش از این در رسانه ها اطلاعاتی به نقل از نماینده دائم جمهوری کریمه «گئورگی مورادوف» منتشر شده بود، که حاکی بر این بود که برخی تجار از ایران برای برقراری روابط تجاری در مسیر بندر کریمه-کانال ولگا_دن- ولگا-دریای خزر-ایران ابراز آمادگی کرده اند.

آبیدنوف تایید کرد که چنین تقاضایی در شورای کاری مطرح شده است. و ما این مسیر جایگزین را بررسی کردیم. در کل تقاضاهای اول از طرف تجار ایرانی بوده است که به کار در کریمه علاقه نشان داده اند و دو سال پیش این مسئله مطرح گردیده است.