صدوچهل و هفتمین شماره نشریه «خط حزب الله» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره از نشریه خط حزب الله به بررسی پیام امسال رهبر معظم انقلاب به حجاج ایرانی پرداخته است.

رهبر انقلاب در پیام امسال خود به حجاج ایرانی، وحدت و هوشیاری را دو شرط پیروزی بر نقشه دشمنان و ساخت امت‌سازی اسلامی را نام بردند.

در بخشی از این گزارش آمده است: اگر تا چندسال قبل نقشه ی دشمن برای منطقه چندان مشخص نبود، با تحولاتی که در سال های اخیر روی داده، بر همگان مشخص شده است که «نقشه این دشمن در این منطقه عمدتا بر دو پایه استوار است. یکی عبارت است از ایجاد اختلاف و دومی عبارت است از نفوذ» ۹۴/۵/۲۶ به دلیل همین سیاست ایجاد اختلاف است که «از وقتی ادبیات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودند نگران شدند، فهمیدند که یک کار جدید در شرف انجام است و تحقق پیدا کرد. اینجا جنگ بین شیعه و سنی سابقه دارد، انگلیسی ها در این کار ماهرند. لکن نقشه ای که امروز آمریکایی ها در این زمینه دارند، نقشه خطرناک تری است.» ۹۸/۱۰/۸

خط حزب الله در خبر هفته خود نیز با اشاره به انتصاب حجت الاسلام قمی به سمت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی از سوی رهبر انقلاب به بررسی روند جوانگرایی رهبر انقلاب می پردازد.

یکصد و چهل و هفتمین شماره از نشریه خط حزب الله به روح پرفتوح شهید ناصر کاظمی تقدیم شده است.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.