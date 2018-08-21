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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۰۱

سرپرست استانداری کرمان:

۹۲۰ پروژه طی هفته دولت در کرمان افتتاح می شود

۹۲۰ پروژه طی هفته دولت در کرمان افتتاح می شود

کرمان - سرپرست استانداری کرمان از افتتاح ۹۲۰ پروژه طی هفته دولت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، محمدجواد فدائی در ستاد بزرگداشت هفته دولت بر برگزاری باشکوه، گسترده، دقیق و موثر برنامه های هفته دولت تاکید کرد و گفت: در هفته دولت ۹۲۰ پروژه شامل ۳۰۵ پروژه عمرانی ملی و استانی، تسهیلات و بخش خصوصی با اعتبار ۴۶۸.۵ میلیارد تومان و ۶۱۵ پروژه قابل افتتاح و بهره برداری بخش های غیر دولتی و خصوصی با اعتبار ۲.۶۹۸ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

فدائی گفت: در هفته دولت ۱۴۹ پروژه دولتی با اعتبار ۴۴۷.۱ میلیارد تومان آماده کلنگ زنی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در آستانه هفته دولت و در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی لازم است این دو مناسبت را در حد و جایگاه خود مورد توجه قرار دهیم، اظهار داشت: زحمات و تلاش های دولت تدبیر وامید در این مقطع خاص و حساس نیز باید مطرح شود زیرا برخی به دنبال سیاه نمایی هستند و نمی خواهند که واقعیت ها به شکلی که وجود دارد، برای مردم مطرح شود.

سرپرست استانداری کرمان عنوان کرد: گرچه تعریف و تمجید فعالیت ها برای کسی که برای خداوند کار می کند تاثیری ندارد اما در صورت عدم اطلاع رسانی این اقدامات، ظلم می کنیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم و دولت ها در ادوار مختلف در حد خود کارها و اقداماتی را انجام داده اند، باید این زحمات و فعالیت ها اطلاع رسانی شود.

فدائی بر بیان نقاط قوت و ضعف نیز تاکید کرد و ادامه داد: به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»،   اگر تشکر و قدردانی از کسانی که در بدنه دولت خدمت می کنند انجام نشود، قدردانی از خداوند انجام نشده است.

وی عنوان کرد: در هفته دولت تلاش می کنیم که پروژه هایی که به صورت کامل اجرا شده و به مرحله بهره برداری رسیده اند را افتتاح کنیم و کلنگ زنی پروژه ها نیز تنها در صورتی انجام خواهد شد که اعتبار مورد نیاز آنها تامین شده باشد و در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

فدائی اظهار داشت: لازم است که آگاهی های لازم درباره خدمات انجام شده به روحانیت و ائمه جمعه و جماعت داده شود تا در هفته دولت نسبت به تبیین این خدمات اقدام کنند.

کد مطلب 4381477

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