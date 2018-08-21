شجاعی: رعیت نکردن نکات فنی باعث باخت بسکتبال سه نفره شد

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، شیدا شجاعی پس از شکست تیم بسکتبال سه نفره ایران برابر تایلند با بیان اینکه بازی خوبی بود ادامه داد: امیدوارم در بازی های بعدی بتوانیم تاکتیک های مورد نظر خود را در زمین اجرا کنیم



وی در مورد تیم ملی تایلند گفت: آنها تیم خوبی بودند و دفاع خوبی داشتند اما اگر ما در پرتاب های خود دقت می کردیم، می توانستیم برنده بازی باشیم.

شجاعی در مورد بازی با قزاقستان گفت: بازی با تایلند گذشت و تمام تلاشمان را می کنیم که اشتباهات گذشته را جبران کنیم و برنده از بازی خارج شویم.