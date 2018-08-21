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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

شجاعی: رعیت نکردن نکات فنی باعث باخت بسکتبال سه نفره شد

شجاعی: رعیت نکردن نکات فنی باعث باخت بسکتبال سه نفره شد

بازیکن تیم سه نفره بسکتبال ایران بعد از شکست از تایلند گفت: در این بازی استرس نداشتیم اما برخی نکات فنی را رعایت نکردیم و همین باعث باختمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی،  شیدا شجاعی پس از شکست تیم بسکتبال سه نفره ایران برابر تایلند با بیان اینکه بازی خوبی بود ادامه داد: امیدوارم در بازی های بعدی بتوانیم تاکتیک های مورد نظر خود را در زمین اجرا کنیم
 
وی در مورد تیم ملی تایلند گفت: آنها تیم خوبی بودند و دفاع خوبی داشتند اما اگر ما در پرتاب های خود دقت می کردیم، می توانستیم برنده بازی باشیم. 

شجاعی در مورد بازی با قزاقستان  گفت: بازی با تایلند گذشت و تمام تلاشمان را می کنیم که اشتباهات گذشته را جبران کنیم و برنده از بازی خارج شویم.

کد مطلب 4381483
رضا خسروي

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