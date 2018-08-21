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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۳۱

مس سونگون از سوهان قم پذیرایی می کند

مس سونگون از سوهان قم پذیرایی می کند

تبریز – تیم فوتسال مس سونگون ورزقان در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، میزبان تیم فوتسال سوهان محمدسیما قم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون ورزقان روز پنجشنبه میزبان نماینده قم در لیگ برتر فوتسال خواهد بود.

مس سونگون ورزقان از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، از ساعت ۱۸ روز پنجشبه در سالن شهید پورشریفی تبریز به مصاف تیم فوتسال سوهان محمدسیما قم می رود.

مس سونگون هفته گذشته۴ بر ۲ مغلوب مقاومت البرز شد و سوهان محمد سیما نیز ۶ بر ۱ آذرخش بندرعباس را در هم کوبید.

هم اکنون نماینده قم با ۱۲ امتیاز در رده دوم و مس سونگون نیز با ۸ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

کد مطلب 4381571

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