زلزله ۳.۲ ریشتری دهرم فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیرماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.