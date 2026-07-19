زلزله ۳.۲ ریشتری دهرم فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیرماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.
فراشبند- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر شامگاه یکشنبه ۲۸ تیرماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۰:۵۰ شامگاه یکشنبه ۲۸ تیرماه حوالی شهر دهرم از توابع شهرستان فراشبند در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.
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