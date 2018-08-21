نخست وزیر جدید پاکستان، هند را دعوت به آغاز گفتگوها کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان با انتشار توئیتی از نخست وزیر هند خواسته است تا برای حل اختلافات گذشته، گفتگوهای دوجانبه را آغاز کنند.

عمران خان در توئیت خود از نارندرامودی، نخست وزیر هند خواسته است تا این گفتگوها بر سر موضوعاتی از جمله اختلافات بر سر تسلیحات هسته‎‌ای دو کشور و حل منازعه تاریخی و بلند مدت در منطقه کشمیر باشد.

نخست وزیر پاکستان همچنین افزوده است: برای از بین بردن فقر در جنوب آسیا، همسایگان این منطقه لازم است تا گفتگوها و مذاکرات خود را گسترش دهند.

در پیشنهاد مطرح شده از سوی عمران خان، امضای توافقات تجاری میان هند و پاکستان یکی از دیگر از راه‌های حل اختلافات و تنش‌ها میان دو طرف عنوان شده است.

انتشار پیام نخست وزیر جدید پاکستان برای گفتگو بر سر اختلافات با هند، پس از آن صورت می‌گیرد که نارندرا مودی با ارسال پیامی پیروزی همتای پاکستانی خود را به او تبریک گفته بود.

عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، هفته گذشته در مجلس نمایندگان پاکستان سوگند یاد کرد.

هند و پاکستان دارای اختلافات تاریخی بویژه بر سر منطقه کشمیر می‌باشند و تا کنون دو جنگ بر سر این منطقه میان دو کشور روی داده است.