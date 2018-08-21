فلسفه قربان و واقعه غدیر برای نسل جوان بخوبی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد ساماندهی شئونات فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان قزوین روز سه شنبه در محل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری در این جلسه گفت: واقعه غدیر از مهمترین وقایع تاریخ اسلامی است و خدواند در این روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت تمام کرد و این روز عید اکبر است.

وی افزود: با فرارسیدن عید غدیر خم دلهای مومنان متوجه یک امر مهم اعتقادی و اجتماعی سذرنوشت ساز در زندگی می شود و آن ولایت و رهبری جامعه دینی است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: غدیر در حقیقت ادامه رسالت است و چون امامت از رسالت جدا نیست این عید بسیار مهم و ارزشمند است.

نظری در ادامه یادآورشد: درایام دهه ولایت و امامت برنامه های متنوعی پیش بینی شده که جشن های مردمی غدیر، برپایی ایستگاههای صلواتی و برپایی گفتمان های دینی با موضوع غدیر و ولایت، اعزام مبلغ به نشست های علمی و اطعام در برخی مساجد از آن جمله است.

وی بیان کرد: اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، تبیین خطبه های غدیر توسط روحانیون و وعاظ، برگزاری زیارت غدیر، نورافشانی و فضاسازی شهری و راه اندازی کاروان شادی و خطبه خوانی در مساجد و بقاع متبرکه از دیگر برنامه های این ایام مبارک است.

در ادامه محسن حق شناس مسئول بنیاد بین المللی غدیر استان گفت: شعار امسال غدیر لبیک یا رسول الله است و باید با تبیین اهداف واقعه غدیر با این رویداد مهم آشنا شویم.

وی افزود: غدیر نباید در یک روز خلاصه شود بلکه این رویداد یک جریان تاثیرگذار است که باید مورد توجه عمیق و تحلیل دینی قرار گیرد و الگوساز شود.

حجت الاسلام سید قریش موسوی مشاور استاندار و رئیس ستاد اقامه نماز استان هم گفت: از شهامت و شجاعت امام حسین(ع) زیاد گفته شده هرچند حق مطلب اداه نشده است اما عرفان حضرت مغفول مانده است.

وی بیان کرد: معارفی که در دعای عرفه امام حسین(ع) وجود دارد بی نظیر است و اگر عرفان امام حسین(ع) در دعای عرفه تبلور یافته باید تبیین و برجسته شود.

موسوی یادآورشد: باید جوانان را در عصر حاضر از عرفانهای کاذب دور نگهداریم و نگذاریم در مسیر انحرافی آنها قرار گیرند و بهترین راه اشنا کردن آنها با غدیر و فلسفه ان است.