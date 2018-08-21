به گزارش خبرنگار مهر، آیین پرفیض دعای عرفه عصر سه‌شنبه نهم ذی‌الحجه همزمان با نقاط مختلف کشور در مساجد، حسینیه‌های شهرها و روستاهای مختلف شهرستان دیر برگزار شد.

مردم مومن شهر دیر، اعم از پیر و جوان به همراه خانواده هایشان در این مراسم معنوی، دعای پرفیض عرفه را در مصلی نماز جمعه دیر مزمه، و از خداوند طلب مغفرت کردند.

امام جمعه دیر، در این مراسم گفت: عرفه حاصل بندگی و زمینه شناخت و معرفت واقعی است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با بیان اینکه اولین درس دعای عرفه توحید است، اظهار داشت: عرفه روز دعا است که انسان در این روز به منبع پرفیض و لایزال الهی متصل می‌شود و این روز فرصتی است که باید آن را مغتنم شمرده شود.

حسینی تصریح کرد: روز عرفه فرصتی است تا بتواند به دامان مهر و محبت خدای متعال پناه برده و درخواست مغفرت و بخشش الهی داشته باشد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه دشمنان به دنبال کمرنگ جلوه دادن خدمات ملموس و بزرگ جلوه دادن مشکلات غیر ملموس هستند، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات جامعه برگرفته از ناسپاسی و کفران نعمات الهی است که باید قدردان این نعمات و این امنیتی که به برکت خون شهدا و مجاهدت همه ایثارگران به دست آمده است باشیم.

حسینی گفت: در این ۴۰ سال خدمات و دستاوردهای بی‌نظیری ارائه شده است که جمع‌بندی و معرفی درست آنها بهترین فرصت برای انعکاس حکومت دینی و بخشی از ظرفیت های عظیم اسلام به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی در کشور است.

قرائت دعای نورانی عرفه توسط یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت اعزامی از قم و مرثیه سرایی و مداحی از دیگر برنامه های دعای عرفه در شهر دیر بود.