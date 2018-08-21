جشنواره بانوان مینودری در محلات قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین گفت: برگزاری جشنواره بانوان مینودری در محلات شهر، جشنواره بازی های فکری در سطح محلات و نواحی منفصل شهری،پرواز پاراگلایدر بر فراز شهر قزوین با هدف معرفی برنامه های فرهنگی قزوین و ایجاد نشاط بین شهروندان، اجرای طرح کوله کتاب، جنگ فرهنگی کاروان شهر شاداب، اجرای جشن محله شاداب من و دهها برنامه دیگر از جمله فعالیتهای شهرداری در هفته فرهنگی قزوین است که در سطح مراکز آموزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، مناطق کم برخوردار و نواحی منفصل شهری برگزار خواهد شد.

وی افزود: برگزاری مراسم اجرای نمای رنگی ساختمان های مجاور رودخانه نواب به طول 300 متر توسط شرکت عمران و مسکن، سمینار سرمایه گذاری در قزوین توسط معاونت سرمایه گذاری، برگزاری تورهای گردشگری(شهرگشت، استانی و کودک) در هفته قزوین همه روزه توسط سازمان نوسازی و بهسازی، پخش ویژه برنامه هفته فرهنگی قزوین از مرکز قزوین از اول تا نهم شهریور از دیگر برنامه هایی است که در هفته فرهنگی قزوین برگزار می شود.

پخش مستند قزوین شهر مینودری با موضوع معرفی قزوین از شبکه دو سیما

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از تهیه مستندی در خصوص معرفی قزوین خبر داد و گفت: این برنامه با نام «قزوین شهر مینودری» قبل از ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

درافشانی در خصوص شیوه های اطلاع رسانی برنامه های هفته فرهنگی قزوین گفت: تلاش خواهیم کرد از طریق تبلیغات محیطی، فضای مجازی و ارسال پیامک، ساخت و پخش تیزر در کانال های اطلاع رسانی فضای مجازی، اطلاع رسانی مطلوبی از برنامه ها انجام دهیم و از تمام شهروندان دعوت می کنیم در برنامه های متنوع هفته فرهنگی قزوین شرکت کنند زیرا حضور پرشور شهروندان انگیزه مدیریت شهری قزوین را در برگزاری هر چه باشکوه تر و پربارتر برنامه ها دوچندان می کند.