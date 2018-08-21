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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۲۵

وزیر خارجه سابق آلمان:

سیاست آمریکا در قبال ترکیه غیرمسئولانه است

سیاست آمریکا در قبال ترکیه غیرمسئولانه است

وزیر خارجه سابق آلمان، سیاست‌های آمریکا در قبال ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، زیگمار گابریل، وزیرخارجه سابق آلمان که در حال حاضر از اعضای بلندپایه حزب سوسیال دموکرات به شمار می‌رود، سیاست‌های آمریکا در قبال ترکیه را در ارتباط با فشار و اعمال تحریم علیه آنکارا غیرمسئولانه خواند.

گابریل ضمن اعلام نگرانی از تاثیرات چالش اقتصادی ترکیه بر اتحادیه اروپا، رویکرد واشنگتن علیه آنکارا را با هدف بهره‌برداری آمریکا از شرایط اقتصادی ترکیه عنوان کرد.

بحران اقتصادی ترکیه که در نتیجه تنش با آمریکا ایجاد شده، با واکنش‌های مختلفی در آلمان روبرو بوده است.

در حالی که استفن سیبرت، سخنگوی دولت آلمان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد که موضوع ارائه کمک‌های مالی از سوی آلمان به ترکیه مطرح نشده، اما همزمان  آندریا ناهلس، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان گفته است که امکان دارد شرایطی پیش بیاید که طی آن آلمان به ترکیه در بحران اقتصادی فعلی آن کمک مالی کند.

نگرانی از تاثیرات و سرایت بحران اقتصادی ترکیه، با نگرانی فزاینده برخی کشورها و رهبران اروپایی همراه شده است.

کد مطلب 4381612

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