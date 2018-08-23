افزایش ۷ درصدی صید کیلکا از دریای خزر/ ۱۹۰۸ تُن کیلکا صید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شعبانی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم گلباران گلزار شهدای رشت در جمع خبرنگاران با اشاره به صید ماهی کیلکا از دریای خزر توسط صیادان، اظهار کرد: از اول فروردین تاکنون صیادان گیلانی هزار و ۹۰۸ تُن ماهی کیلکا از دریای خزر صید کرده اند.

وی ارزش ریالی کیلکاهای صید شده را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته شاهد افزایش هفت درصدی هستیم.

مدیرکل شیلات گیلان علت افزایش صید کیلکا را شرایط مناسب آب وهوایی است دانست و گفت: پیش بینی می شود صیادان گیلانی تا پایان سال جاری موفق به صید شش هزار تُن کیلکا بشوند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۲۸۰ صیاد گیلانی با ۳۰ فروند شناور شب هنگام اقدام به صید کیلکا از دریای خزر می کنند، خاطرنشان کرد: آنچوی، چشم درشت و معمولی سه گونه ماهی کیلکا دریای خزر است.

به گفته شعبانی یکی از اقدامات مهم افزایش صید کیلکا از سوی اداره کل شیلات گیلان کاهش شناورهای صید این ماهی است که این اقدام سبب جلوگیری از صید بی رویه کیلکا و کاهش ذخایر این گونه از ماهیان دریای خزر در چند سال گذشته شده است.