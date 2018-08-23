جشنواره ونیز هم مطبوعات را محدود کرد/ تغییر پس از برلیناله و کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، بر مبنای تغییراتی که جشنواره فیلم ونیز برای مطبوعات ایجاد کرده، آنها باید با محدودیت‌های گسترده‌ای در انتشار نقدهای خود روبه رو شوند.

نقدهایی که بر فیلم‌های حاضر در هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم ونیز نوشته می‌شود نباید پیش از اکران این فیلم‌ها برای عموم مخاطبان جشنواره منتشر شود.

منتقدان سینمایی که در اکران ویژه مطبوعات شرکت می‌کنند- که به صورت سنتی در آغاز روز برگزار می‌شود- باید انتشار مطلب شان را تا زمان اولین اکران عمومی فیلم متوقف کنند.

این جشنواره اعلام کرده به منظور حفاظت از اثربخشی جشنواره و کیفیت آن، ضروری است که هر روزنامه‌نگار این محدودیت را با جدیت مورد توجه قرار دهد.

این حرکت یادآور سیاست جدید در جشنواره فیلم برلین و پس از آن فستیوال کن است که به دنبال آن تغییراتی جنجالی در اکران ویژه مطبوعات امسال جشنواره فیلم کن قبل از فرش قرمز هر فیلم ایجاد شد.

جشنواره‌ها با فشار فزاینده فیلمسازان و توزیع کنندگان فیلم‌ها روبه رو هستند که معتقدند انتشار مطلب منتقدان سینمایی پیش از فرش قرمز هر فیلم، به منزله تاثیر در واکنش مخاطبان است. بسیاری از منتقدان هم پذیرفته‌اند انتشار نقد پیش از این که فیلم به صورت عمومی در جشنواره دیده شود به معنی گرفتن فرصت تماشای فیلم بدون پیش داوری است.

فیلم «اولین مرد» ساخته دمین شازل جشنواره فیلم ونیز ۲۰۱۸ را افتتاح می‌کند. این جشنواره از ۲۹ آگوست تا ۸ سپتامبر (۷ تا ۱۷ شهریور) برگزار می‌شود.

امسال گی‌یرمو دل تورو ریاست هیات داوران این جشنواره را بر عهده دارد.