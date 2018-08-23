ارتباط تلفنی با هرمان هسه روی خط رادیو صبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «روی خط» با هدف شادی آفرینی و با رویکرد طنز سعی دارد به معرفی مشاهیر و آثارشان بپردازد. این برنامه روز شنبه سوم شهریور، به زندگی و آثار هرمان هسه اختصاص دارد.

هِرمان هِسِه (زادهٔ ۲ ژوئیهٔ ۱۸۷۷ - درگذشتهٔ ۹ اوت ۱۹۶۲ میلادی) ادیب، نویسنده و نقاش آلمانی-سوییسی و برنده جایزهٔ نوبلِ سال ۱۹۴۶ در ادبیات است.

وی به عنوان پرخواننده‌ترین نویسنده‌ی اروپائی در قرن بیستم شناخته ‌شده‌ است.

برنامه «روی خط» به تهیه کنندگی سارا آقامحمدی با اجرای مسعود خواجه وند و رضا شجاعی هر روز ساعت ۱۳:۴۵، روی موج اف ام ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.