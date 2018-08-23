تیم فوتبال ایران از بازیهای آسیایی حذف شد/ پایان تلخ تیم پرامید!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، تیم فوتبال امید ایران که با بازیکنان زیر ۲۱ در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی حضور یافت تا خود را برای حضور در مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده کند، عصر امروز پنجشنبه در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات برابر کره جنوبی شکست خورد. هوانگ جو در دقیقه ۴۰ و لی سونگ وو در دقیقه ۵۵ برای کره جنوبی گل زدند.

شاگردان کرانچار که در مرحله مقدماتی با یک تساوی برابر عربستان، پیروزی برابر کره شمالی و شکست برابر میانمار به عنوان تیم اول راهی مرحله حذفی شده بودند، در این دیدار مغلوب کره جنوبی شدند تا از دور مسابقات کنار بروند.

مسئولان تیم امید قبل از دیدار برابر میانمار تلاش زیادی کردند تا این تیم در گروه دوم شود و به کره جنوبی برخورد نکند اما در نهایت این اتفاق افتاد و کره جنوبی مثل خیلی از تورنمنت های مهم آسیا در این مرحله حریف فوتبال ایران شد.

تیم ایران در نیمه اول یک گل خورد و در نیمه دوم در حالی که قصد داشت گل خورده را جبران کند خیلی زود گل دوم را خورد. در ادامه بازیکنان این تیم اشتباهات زیادی در پاس آخر داشتند و بارها تا پشت محوطه جریمه رفتند اما نتوانستند دروازه حریف را با خطر مواجه کنند.

کره جنوبی از اواسط نیمه دوم دروازه بان اصلی اش که با این تیم در جام جهانی حضور داشت را به دلیل مصدومیت تعویض کرد اما بازیکنان ایران حتی یک بار هم دروازه حریف را با خطر جدی مواجه نکردند.