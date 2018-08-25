اعلام شرایط دریافت وام ضروری صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری هرساله تسهیلاتی کم بهره و کوچک به بازنشستگان اعطا می‌کند. سال گذشته ۳۰۰ هزار بازنشسته، چهارمیلیون تومان وام ضروری دریافت کردند که امسال با رشد قابل قبولی همراه شده و با در نظر گرفتن اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی، قرار است ۴۰۰ هزار بازنشسته، پنج میلیون تومان وام با کارمزد سالانه چهار درصد دریافت کنند.

بر این اساس، بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند تا ۳۱ شهریور به پایگاه اطلاع رسانی صندوق بازنشستگی به نشانی www.cspf.ir مراجعه کرده و با توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری خود کنند.

آن طور که صندوق بازنشستگی اعلام کرده است، پس از پایان مهلت ثبت نام و اعلام اسامی واجدین شرایط دریافت، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و موارد از طریق پیام کوتاه (SMS) به اطلاع وی خواهد رسید.

ضوابط و شرایط دریافت وام:

- اعتبار وام بر اساس تعداد بازنشستگان و موظفین هر استان تعیین می‌شود.

- اولویت با متقاضیانی است که تاکنون از وام ضروری استفاده نکرده باشند.

- مبلغ وام ۴۰ میلیون ریال است و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، واریز خواهد شد.

- اقساط وام ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه چهار درصد است.

- فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث می‌تواند از وام استفاده کند، بنابراین متقاضی باید «فرم تعهد وراث» را دریافت کند تا سایر ورثه تکمیل کنند. تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تایید مدیریت‌های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت‌نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

- درباره وراث صغیر و محجور، باید اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران در هنگام دریافت وام ارائه شود.

- تکمیل فرم، حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد و چنانچه تعداد متقاضیان (در شرایط برابر) افزون بر میزان مقرر باشد، در این صورت برندگان از طریق قرعه‌کشی انتخاب خواهند شد.

- وام مذکور در ۱۲ مرحله و به ترتیب اولویت به واجدین شرایط پرداخت می‌شود.

- تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.