اظهار بی اطلاعی روسیه از عدم شرکت افغانستان در نشست مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه که در نشست خبری هفتگی‌اش سخن می‌گفت، اظهار داشت: اگر کابل بخواهد در نشست صلح مسکو شرکت نکند از طریق کانال های دیپلماتیک اطلاع می دهد؛ اما وزارت خارجه روسیه تاکنون چنین پیامی دریافت نکرده است.

این در حالی است که «صبغت‌الله احمدی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان پیش تر گفته بود: هر بحثی که در منطقه درباره افغانستان مطرح می‌ شود باید در محوریت دولت افغانستان برگزار شود؛ لذا ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.

زاخاروا همچنین درباره موضع آمریکا که این نشست منجر به صلح در افغانستان نمی شود، گفت: آمریکا مدعی است که مستقیما تلاش کرده تا صلح در افغانستان را تامین کند؛ اما با وجود ادعاهای زیاد، آنها برای برقراری صلح در افغانستان موفق نشده اند.

زاخاروا تاکید کرد: اکنون که جامعه بین الملل نقش فعال تری برای صلح در افغانستان دارد، آمریکا انتقادات خود را افزایش داده است، در حالی که مشخص است فعالیت های ایالات متحده آمریکا در منطقه منجر به ثبات نشده است.

لازم به ذکر است که نشست مسکو قرار است ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) در روسیه برگزار شود. وزیر خارجه روسیه تایید کرد که گروه طالبان در این نشست شرکت خواهد کرد. طالبان اما تاکنون به صورت رسمی اظهار نظر نکرده اند.

این در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان از روسیه خواست که بر طالبان فشار وارد کند تا این گروه مستقیما با دولت افغانستان وارد مذاکره شود.