پرسپولیس نیاز به مدیریت دارد/ الدحیل را نباید بیش از حد بزرگ کرد

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سومین تساوی متوالی پرسپولیس در رقابت های فصل جاری لیگ برتر مقابل سپاهان اصفهان گفت: پرسپولیس نباید در بازی‌های خانگی امتیاز از دست بدهد و در بازی های بیرون از خانه هم باید نهایت استفاده را از موقعیت های گلزنی خود ببرد.

مربی اسبق پرسپولیس در ادامه افزود: پرسپولیس از لحاظ تعداد نفرات با مشکل مواجه است. طبیعی است که این تیم در بازی های خود باید مدیریت کافی را داشته باشد تا امتیازات کافی را در ادامه بازی های داخلی و خارجی کسب کند. برانکو ایوانکوویچ مربی باهوشی است و می تواند پرسپولیس را بار دیگر روی نوار پیروزی بیاندازد.

وی در خصوص بازی حساس پرسپولیس مقابل الدحیل قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: اینکه بخواهیم الدحیل را بزرگ کنیم کار درستی نیست. پرسپولیس می تواند این تیم را شکست بدهد. باید از لحاظ روانی و فکری بازیکنان این تیم آمده این نبرد سخت شوند. به نظرم الدحیل را نباید بزرگ کرد تا باعث ترس بازیکنان و هواداران شود. پرسپولیس اگر بتواند بازی همیشگی خود را انجام دهد موفق به پیروزی خواهد شد.

عبدی درباره احتمال صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان نیز گفت: هیچ چیزی در سطح فعلی بازی ها بعید نیست. اگر برنامه ریزی دقیق و حمایت کامل انجام شود پرسپولیس می تواند در صدر باشگاههای آسیایی قرار بگیرد.