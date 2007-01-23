طرح مبانی نظری رسانه می تواند مسائل معرفتی را در جامعه سامان دهد

دکتر محمد اخگری، مدیر شبکه صدای آلمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب الزمها و ضرورتهای نظری رسانه و اینکه آیا فرهنگ و تمدن ایرانی پتانسیل ایجاد مبانی نظری رسانه دارد گفت : در تاریخ و فرهنگ ایرانی ما همواره با گزاره هایی برخورد می کنیم که همگی دال بر حضور ارتباطی بوده اند. اگر چه در گذشته به تبع برای کلیه فرهنگها و تمدنها چیزی به نام رسانه های الکترونیکی و روزنامه نبوده اما نقش دبیران دربارها و همینطور کاتبان نشان از حضور ارتباطی بوده است.

وی افزود: در دوره معاصر بخصوص پس از سلسله قاجاریه رسانه ها نقش جدی را ایفا کردند اما باید اذعان داشت که هیچ فرهنگ و تمدنی بدون ارتباطات نمی توان پویا و زنده باشد. لذا یکی از دلایل پویایی فرهنگ و تمدن ایرانی نیز همین ارتباطات او بوده است.

دکتر اخگری با تاکید بر این نکته که با ظهور عصر مدرنیته و اختراع ادوات و ابزارهای رسانه ای جدید تمدنها و فرهنگها هم به نقش این رسانه ها پی بردند گفت : اما باید به این نکته اشاره کرد که چرا در فرهنگ و فلسفه ما اندیشه و مبنای رسانه ای قوت نیافته و به این نکته پرداخته نشده است. شاید یکی از دلایل این باشد که خود فلسفه در کشور ما از دوران صدرا به بعد توقف نموده و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است. لذا اندیشمندان و فلاسفه هم نخواستند به پرسشها مدرن نیز بپردازند و درصدد پاسخ به آن برآیند. امروزه مسائلی مانند واقعیت مجازی و هویت مجازی جزوی از فلسفه اند و این فیلسوفان معرفت شناس هستند که به این مسائل پاسخ می دهند.

وی همچنین افزود: شاید یکی از دلایل برای عدم پرداختن به مبانی اندیشه ای و نظری رسانه این باشد که رسانه ها دستاورد اندیشه و فلسفه ما نبوده است. اما این هم دلیل قانع کننده ای نیست چرا که اندیشه در حوزه جغرافیایی نمی گنجد و متعلق به یک زمان و مکان نیست.

دکتر اخگری با اشاره به این نکته که می توانیم با تالیف فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی و اخذ مبانی غربی مبنایی صحیح از نظریات رسانه ای را ایجاد کنیم اظهار داشت: اگر چه شاید نیاز به تلفیق نباشد اما با این موضوع ما می توانیم به طرح مسئله بپردازیم و فلسفه رسانه تلاشی در جهت یافتن پاسخهاست و این کار قدمی در راه طرح مسئله است.

وی افزود: فلسفه رسانه نیاز ما نبوده و تا کنون هم بدان احساس نشده اما طرح مسئله می تواند بسیاری از مسائل معرفتی را در جامعه ما سامان و بهینه سازد و دگردیسی در مبانی نظری رسانه در کشور ما به وجود آورد.

دکتر اخگری تاکید کرد: طبیعی است که اندیشمندان و فلاسفه می بایست جلوتر از جامعه حرکت کنند و فیلسوفان مسلمان امروزی نیز باید پاسخگوی بسیاری از مسائل جدید امروز باشند چرا که رسانه ها امروزه باورهای فکری یک کشور را شکل می دهند.

وی در پایان گفت : می توانیم این مبنای فکری را در جامعه طرح و نهادینه کنیم و رسانه را از تمام ابعاد خصوصا از بعد فلسفی بررسی کنیم.