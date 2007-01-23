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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۲۰

الزامهای نظری رسانه (1) / دکتر اخگری در گفتگو با مهر:

طرح مبانی نظری رسانه می تواند مسائل معرفتی را در جامعه سامان دهد

طرح مبانی نظری رسانه می تواند مسائل معرفتی را در جامعه سامان دهد

مدیر شبکه صدای آلمانی معتقد است که گرچه فلسفه رسانه نیاز ما نبوده و تاکنون هم بدان احساس نشده اما با طرح این مسئله می توانیم بسیاری از مسائل معرفتی را در جامعه سامان و بهینه سازیم و دگردیسی در مبانی نظری رسانه در کشورمان به وجود آوریم.

دکتر محمد اخگری، مدیر شبکه صدای آلمانی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب الزمها و ضرورتهای نظری رسانه و اینکه آیا فرهنگ و تمدن ایرانی پتانسیل ایجاد مبانی نظری رسانه دارد گفت : در تاریخ و فرهنگ ایرانی ما همواره با گزاره هایی برخورد می کنیم که همگی دال بر حضور ارتباطی بوده اند. اگر چه در گذشته به تبع برای کلیه فرهنگها و تمدنها چیزی به نام رسانه های الکترونیکی و روزنامه نبوده اما نقش دبیران دربارها و همینطور کاتبان نشان از حضور ارتباطی بوده است.

وی افزود: در دوره معاصر بخصوص پس از سلسله قاجاریه رسانه ها نقش جدی را ایفا کردند اما باید اذعان داشت که هیچ فرهنگ و تمدنی بدون ارتباطات نمی توان پویا و زنده باشد. لذا یکی از دلایل پویایی فرهنگ و تمدن ایرانی نیز همین ارتباطات او بوده است.

دکتر اخگری با تاکید بر این نکته که با ظهور عصر مدرنیته و اختراع ادوات و ابزارهای رسانه ای جدید تمدنها و فرهنگها هم به نقش این رسانه ها پی بردند گفت : اما باید به این نکته اشاره کرد که چرا در فرهنگ و فلسفه ما اندیشه و مبنای رسانه ای قوت نیافته و به این نکته پرداخته نشده است. شاید یکی از دلایل این باشد که خود فلسفه در کشور ما از دوران صدرا به بعد توقف نموده و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است. لذا اندیشمندان و فلاسفه هم نخواستند به پرسشها مدرن نیز بپردازند و درصدد پاسخ به آن برآیند. امروزه مسائلی مانند واقعیت مجازی و هویت مجازی جزوی از فلسفه اند و این فیلسوفان معرفت شناس هستند که به این مسائل پاسخ می دهند.

وی همچنین افزود: شاید یکی از دلایل برای عدم پرداختن به مبانی اندیشه ای و نظری رسانه این باشد که رسانه ها دستاورد اندیشه و فلسفه ما نبوده است. اما این هم دلیل قانع کننده ای نیست چرا که اندیشه در حوزه جغرافیایی نمی گنجد و متعلق به یک زمان و مکان نیست.

دکتر اخگری با اشاره به این نکته که می توانیم با تالیف فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی و اخذ مبانی غربی مبنایی صحیح از نظریات رسانه ای را ایجاد کنیم اظهار داشت: اگر چه شاید نیاز به تلفیق نباشد اما با این موضوع ما می توانیم به طرح مسئله بپردازیم و فلسفه رسانه تلاشی در جهت یافتن پاسخهاست و این کار قدمی در راه طرح مسئله است.

وی افزود: فلسفه رسانه نیاز ما نبوده  و تا کنون هم بدان احساس نشده اما طرح مسئله می تواند بسیاری از مسائل معرفتی را در جامعه ما سامان و بهینه سازد و دگردیسی در مبانی نظری رسانه در کشور ما به وجود آورد.

دکتر اخگری تاکید کرد: طبیعی است که اندیشمندان و فلاسفه می بایست جلوتر از جامعه حرکت کنند و فیلسوفان مسلمان امروزی نیز باید پاسخگوی بسیاری از مسائل جدید امروز باشند چرا که رسانه ها امروزه باورهای فکری یک کشور را شکل می دهند.

وی در پایان گفت : می توانیم این مبنای فکری را در جامعه طرح و نهادینه کنیم و رسانه را از تمام ابعاد خصوصا از بعد فلسفی بررسی کنیم.

کد مطلب 438425

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