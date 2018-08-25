به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمندزاده بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های بندری در استان بوشهر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و طرح‌های بسیار مهمی را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به انتخاب جزیره نگین به عنوان پسکرانه بندر بوشهر خاطرنشان کرد: با تکمیل طرح‌های در دست اجرا در بوشهر، شرایط پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در جزیره نگین فراهم خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ساخت ترمینال کانتینری و ۶۰۰ متر اسکله جزیره نگین بیان کرد: جزیره نگین دارای ۴۵۰ هکتار وسعت است که طرح توسعه بندری در ۲۰۰ هکتار از این جزیره اجرا می‌شود.

وی طرح‌های جزیره نگین را سه پایانه کانتینری، چند منظوره و فله مایع عنوان کرد و ادامه داد: فاز نخست اسکله کانتینری به طول ۳۰۰ متر تکمیل شده است.

ارجمندزاده با اشاره به اینکه با افتتاح ترمینال کانتینری مجتمع بندری نگین بوشهر امکان پهلوگیری کشتی‌های ۳۰ هزار تنی در اسکله کانتینری نگین بوشهر فراهم می‌شود، افزود: برای اجرای فاز نخست ترمینال کانتینری نگین ۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر میزان پیشرفت فیزیکی لایروبی ترمینال کانتینری نگین را ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: این طرح تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: با تکمیل این طرح عمق اسکله به ۱۲ متر افزایش می‌یابد و امکان عبور و پهلوگیری کشتی‌های ۵۰ هزار تنی فراهم می‌شود و به این ترتیب بندر بوشهر از انزوا خارج و کشتی‌های بزرگ وارد بندر بوشهر می‌شوند.

ارجمندزاده افزود: لایروبی کانال بندر بوشهر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان انجام می‌شود تا عمق آن به ۱۲ متر برسد و امسال عمق این کانال به ۱۰.۸ متر می‌رسد.