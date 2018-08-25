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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

تاج در تمرین تیم برانکو:

پرسپولیس را مثل تیم ملی می‌بینیم/ کی‌روش بزودی به ایران می‌آید

پرسپولیس را مثل تیم ملی می‌بینیم/ کی‌روش بزودی به ایران می‌آید

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پرسپولیس بازی سختی مقابل الدحیل دارد که این تیم را تیم ملی خودمان می‌دانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که عصر امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد تا گفت‌وگویی را با کادر فنی و مدیریت باشگاه پرسپولیس پیش از اعزام به قطر برای دیدار با الدحیل داشته باشد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرسپولیس را تیم ملی خود می‌دانیم؛. آنها با قطر بازی دارند. نباید فراموش کنیم الدحیل تیم قدرتمندی است و دستمزد دو بازیکن آنها با کل بودجه باشگاه پرسپولیس برابر است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: من با سرمربی، بازیکنان و مدیریت باشگاه پرسپولیس صحبت کردم و ضمن آرزوی موفقیت برای این تیم، باید اعلام کنم که این تیم را تیم ملی کشورم می‌دانم. از اینجا هم می‌خواهم به تمرین استقلال بروم.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: تا همینجا هم توقع نداشتیم که دو تیم ما تا به این مرحله از لیگ قهرمانان آسیا برسیم. اما با غیرت این بازیکنان توانستیم به این مرحله برسیم و امیدوارم این موفقیت ادامه داشته باشد.

تاج در پایان در خصوص ادامه همکاری فدراسیون فوتبال با کارلوس کی‌روش خاطرنشان کرد: کی‌روش برای برگزاری اردو به ایران می‌آید.

کد مطلب 4384416

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