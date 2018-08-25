به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که عصر امروز در تمرین پرسپولیس حاضر شد تا گفت‌وگویی را با کادر فنی و مدیریت باشگاه پرسپولیس پیش از اعزام به قطر برای دیدار با الدحیل داشته باشد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرسپولیس را تیم ملی خود می‌دانیم؛. آنها با قطر بازی دارند. نباید فراموش کنیم الدحیل تیم قدرتمندی است و دستمزد دو بازیکن آنها با کل بودجه باشگاه پرسپولیس برابر است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: من با سرمربی، بازیکنان و مدیریت باشگاه پرسپولیس صحبت کردم و ضمن آرزوی موفقیت برای این تیم، باید اعلام کنم که این تیم را تیم ملی کشورم می‌دانم. از اینجا هم می‌خواهم به تمرین استقلال بروم.

مهدی تاج خاطرنشان کرد: تا همینجا هم توقع نداشتیم که دو تیم ما تا به این مرحله از لیگ قهرمانان آسیا برسیم. اما با غیرت این بازیکنان توانستیم به این مرحله برسیم و امیدوارم این موفقیت ادامه داشته باشد.

تاج در پایان در خصوص ادامه همکاری فدراسیون فوتبال با کارلوس کی‌روش خاطرنشان کرد: کی‌روش برای برگزاری اردو به ایران می‌آید.