افتتاح ۴۸ پروژه عمرانی و خدماتی شهر قدس با ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت ظهر شنبه آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری قدس با حضور احمد تواهن معاون امور عمرانی استانداری تهران، حجت الاسلام سیدابوالقاسم میراحمدی امام جمعه، علی اصغر ناصربخت فرماندار شهرستان، مسعود مختاری شهردار، نقی علیوند رئیس شورای شهر، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان شهری برگزار شد.



بر اساس این گزارش مسئولین گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر، بر سر مزار شهدا حاضر شدند و با اهدای گل و نثار فاتحه با آرمان های والای شهدای گرانقدر تجدید پیمان کردند.



گفتنی است که در این مراسم ۴۸ پروژه شاخص عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت که از جمله آنها می توان به بلوار شهدای اصناف، گرمخانه، ساختمان سازمان مدیریت پسماند، سالن مدیریت بحران، سالن ورزشی چندمنظوره، سالن های ورزشی و پارکینگ عمومی محوطه زیرین تقاطع غیرهمسطح پیامبر اعظم(ع) و... اشاره کرد.



لازم به ذکر است پروژه های یادشده که در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی و در نقاط مختلف شهر در راستای اجرای سیاست توسعه متوازن شهری احداث شده است، از سوی حجت الاسلام میراحمدی امام جمعه شهرقدس مورد تقدیر قرار گرفت.

میراحمدی در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: هفته دولت بهانه‌ای برای خدمت بهتر به مردم توسط مسئولان است چرا که مردم شایسته بهترین خدمت‌ها در عرصه های مختلف است و دولتمردان باید با قدر دانستن جایگاه و رسالت خود در نزد مردم نسبت به رفع مشکلات آنان در حوزه های مختلف گام بردارند.

امام جمعه شهرقدس با بیان اینکه شهیدان رجایی و باهنر نماد بارز خدمت بدون منت هستند، گفت: دولتمردان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید شهیدان رجایی و باهنر را برای خود اسوه قرار دهند.