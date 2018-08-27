پیشرفت ۹۵ درصدی بزرگترین پروژه تصفیه‌خانه آب‌های سطحی شهرداری تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۰ از اجرای مراحل پایانی احداث بزرگترین تصفیه خانه آب شهرداری تهران با ۹۵ درصد پیشرفت در راستای مدیریت و بازچرخانی آب‌های سطحی خبر داد.

امیر رشیدی ضمن اعلام این خبر با اشاره به اهمیت تصفیه فاضلاب به عنوان یکی از مهمترین پارامتر های کمبود منابع آبی و استفاده مجدد از پساب در چرخه آبیاری فضاهای سبز گفت: عملیات اجرای بزرگترین پکیج تصفیه خانه فاضلاب مناطق شهرداری تهران برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب و استفاده حداکثری از پساب تولیدی با ظرفیت تصفیه شبانه روزی ۳۰۰ مترمکعب رواناب در دست اجراست.

وی بهینه‌سازی مصرف و حفاظت از منابع آب و محیط زیست، رعایت بهداشت عمومی، حذف شرایط خطرپذیری ناشی از تخلیه فاضلاب‌های با تصفیه ناکافی به منابع آب سطحی و زیرزمینی را از مزایای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: با احداث تصفیه خانه و مخزن بتنی در بوستان «هزار شهید» فاضلاب نهر فیروزآباد به جای سرازیر شدن به سمت جنوب شهر و ایجاد مشکلات زیست محیطی پس از جمع آوری و تصفیه وارد مخزن بتنی می‌شود و برای آبیاری فضای سبز بوستان‌های منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، در صورت تامین اعتبارات لازم این پروژه ظرف سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

خانه معمار تخلیه و سرای محله بهار در محل جدید استقرار یافت

طرح تبدیل خانه استاد لرزاده به خانه معمار در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران انجام گرفت .

سمیه حاجوی شهردار منطقه ۷ با اعلام این مطلب گفت : در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تبدیل خانه تاریخی استاد لرزاده به خانه معمار و لزوم تخلیه و تحویل ساختمان جهت اجرای مصوبه ، در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری کارگروهی متشکل از شورای شهر ، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۷ تشکیل شد .

شهردار منطقه ۷ عنوان کرد : پس از تشکیل کارگروه مقرر شد شهرداری منطقه ۷ طی مدت ۳ ماه نسبت به تخلیه و تحویل خانه استاد لرزاده اقدام نماید که علیرغم مشکلات فراوان با پیگیری های مستمر تیم مدیریت شهری منطقه ۷ و همکاری شورای یاری محله بهار با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت های این سرای محله مکان جدیدی برای آن در خیابان بهار شمالی کوچه یزدان نیا اختصاص یافته و مورد بهره برداری قرار گرفت و خانه معمار نیز در تاریخ مقرر و در روز ۲۹ مرداد ماه تخلیه و تحویل داده شد .

گفتنی است حسین لرزاده ( ۱۲۸۵ تهران – ۱۳۸۳ تهران)معمار و هنرمند ایرانی بود که بسیاری از ساختمان های دوره معاصر از جمله آرامگاه فردوسی و مسجد اعظم قم با معماری وی ساخته شده است. خانه تاریخی استاد لرزاده نیز که پیش از این با نام" خانه هنرمندان ۲ " شناخته می شد در محله بهار در محدوده شهرداری منطقه ۷ قرار دارد و با بیش از ۵۰ سال قدمت در۲۴ آبان ماه سال ۸۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

افتتاح اولین شهر گردشگر با رویکرد گردشگری هنری

اولین نمایشگاه اقتصاد و سرمایه گزاری گردشگریِ "شهرِ گردشگر" در بازار بزرگ ایران، بارویکرد گردشگری هنری افتتاح شد.

در این نمایشگاه به منظور ترویج و ضرورت اهمیت فروش آثار هنری درجه ١ آثار هنرمندان و استادان بزرگِ معاصر، به نمایش درآمده است.

لازم به ذکر است در میان آثار مشاهیر بزرگ خوشنویسی نام استاد غلامحسین امیرخانی و استاد علی اشرف صندوق آبادی ، بر زیبایی این نمایشگاه تجلی افزونی ایجاد کرده است.

این نمایشگاه هم اکنون میزبان بازدید کنندگان و هنردوستان است.

«میدان ونک» پیاده‌راه می‌شود

در راستای تبدیل برخی خیابانهای دارای پتانسیل مناسب به پیاده راه با هدف اختصاص فضایی بیشتر، مناسب تر و امن تر برای عابران، ایجاد سرزندگی و محرکی برای توسعه محلی و منطقه ای، "میدان ونک" پیاده راه می شود.

مصطفی سلیمی شهردار با بیان این مطلب گفت: یکی از سیاست های کلان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، توسعه حمل و نقل انسان محور در سطح شهر تهران می باشد در این راستا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ طرح احداث پیاده راه در معابر این منطقه را مورد بررسی و امکان سنجی قرار داد.

وی اظهار داشت: معابر مختلفی از حیث ظرفیت تقاضا کاربری و موقعیت مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت خیابان ونک به عنوان یکی از شاخصه های پرتردد منشعب از میدان ونک به عنوان محور پایلوت انتخاب شد.

شهردار منطقه ۳ ابراز کرد: طرح احداث پیاده راه خیابان ونک در فاز اول حد فاصل میدان ونک تا خیابان تک جنوبی و در فاز دوم از خیابان تک جنوبی تا بزرگراه کردستان اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جلسات بررسی و تصویب طرح در سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در حال برگزاری است ادامه داد: با اجرای این طرح جابجایی عابرین پیاده در محدوده متراکم و پرتردد میدان ونک با سهولت بهتری صورت خواهد پذیرفت و نیز با راه اندازی پروژه های اجتماعی از قبیل: کارفوت، نمایشگاه های آموزشی و اجتماعی و سایر فعالیت های فرهنگی تلاش می کنیم تا کیفیت و جایگاه اجتماعی این میدان در کنار ارتقای ترافیکی بهبود یابد.

سلیمی خاطرنشان کرد: بعلاوه با احداث این طرح، زیست شبانه در میدان ونک جان دوباره خواهد یافت و ضمن ارتقای سطح افزایش سطوح قابل تردد برای شهروندان از مزایای طرح های ارائه شده استفاده خواهد نمود.

شهردار منطقه ۳ افزود: به دلیل اهمیت میدان ونک در میانه بزرگترین خیابان خاورمیانه (حضرت ولیعصر"عج") یکی از مهمترین و متراکم ترین میادین شهری در شهر تهران می باشد که به عنوان مراکز اصلی دسترسی و پایانه مهم حمل و نقل و ترافیک بین شهری به شمار می رود.

وی ابراز داشت: همچنین نزدیکی آن به بوستان ها و فضاهای شهری خاص از قبیل: بوستان آب و آتش، ملت، طالقانی، ساعی و خیابان ولیعصر(عج) به عنوان فضاهای دارای جذابیت بالای سفر، تلفیقی از پیاده و سواره را در خود جای داده است.

شهردار منطقه ۳ با اشاره به وجود رستوران ها و مراکز خرید گالری ها و فضاهای فرهنگی که میدان ونک را به مقصد سفرهای شهری تبدیل نموده است افزود: خیابان ونک در ضلع شمال غربی میدان بطول حدودی ۸۰۰ متر عرض ۱۶ متر به عنوان یکی از خیابان حاشیه میدان ونک می باشدکه دارای بیشترین حجم مراکز تجاری و خدماتی است.

سلیمی گفت: موقعیت ویژه این محور به علت وجود کاربری های جاذب سفر از یک سو و وجود ایستگاه های حمل و نقل عمومی و تاکسی از سوی دیگر این محور را به یکی از پتانسیل های ایجاد محور پیاده در سطح منطقه ۳ و شهر تهران تبدیل کرده است که می تواند به عنوان یک پیاده راه شهری تعریف شده و مورد استفاده قرار گیرد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری منطقه ۱۳ و آموزش و پرورش

در راستای اجرای طرح حمایت از مدارس، طی جلسه ای با حضور شهردار منطقه و رئیس اداره آموزش و پرورش، تفاهم نامه همکاری ما بین دو سازمان منعقد و به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری بین شهرداری منطقه ۱۳ و آموزش و پرورش با محوریت تعاملات عمرانی، تجهیزاتی و برنامه­ای در ۱۱ ماده و۲۷ بند، به امضای طرفین رسید.

مرتضی رحمان زاده، شهردارمنطقه با اشاره به اهمیت نقش مدارس در توسعه و تعمیق فرهنگ جامعه شهری و حمایت از مدارس شهر تهران در زمینه های مختلف را یکی از سیاست های کلان شورای اسلامی و شهرداری تهران برشمرد و افزود: این تفاهم نامه با هدف ایجاد الگوی مدیریت واحد در توزیع خدمات به مدارس، کمک به ارتقا سطح خدمات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و..، کمک به تجهیز، بهسازی و نوسازی و ایمن سازی مدارس منعقد شده است.

وی مشارکت و همکاری در انجام فعالیت های عمرانی با رویکرد­های کمک به مقاوم سازی مدارس در برابر زلزله، کمک به تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، مشارکت و همکاری در انجام فعالیت های تجهیزی مدارس در زمینه کمک به تجهیزات فرهنگی، تجهیزات علمی- آموزشی، اداری و تربیت بدنی و سلامت، مشارکت و همکاری پیرامون اجرای فعالیت های برنامه­ای با محوریت فعالیت های آموزشی، مناسبتی، تفریحی- فرهنگی از جمله زمینه های فعالیت و همکاری برشمرد.

کمبود سرانه‌های سلامت محور در منطقه۲۲



شهردار منطقه۲۲ گفت: با اجرای برنامه های اجتماعی در محلات به دنبال آشتی دادن شهروندان با محله و شهر خود هستیم زیرا اینگونه خیلی راحتتر به سلامت محیطی و سلامت اجتماعی و فرهنگی شهرمان خواهیم رسید

علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲ به مناسبت روز پزشک با حضور در یکی از بیمارستان‌های منطقه ضمن تبریک این روز خاطرنشان کرد: با اجرا و رعایت قوانین شهرسازی و معماری شهری به دنبال دست یابی به یک کالبد سالم شهری هستیم. ساخت‌ و سازهای زیادی در منطقه۲۲ شکل گرفته است و پروانه‌های زیادی نیز صادر شده است که در آینده با بارگذاری جمعیتی مازادی این منطقه روبرو هستیم.

وی ادامه داد: علی‌رغم این بارگذاری در حوزه ساخت‌وساز در مورد سرانه‌های خدمات شهری برنامه ریزی نشده بوده، یعنی برج و ساختمان ساخته شده اما سرانه‌های آموزشی، بهداشتی همزمان شکل نگرفته است. در حالی که می‌بایست همزمان در کنار شکل‌گیری سکونت‌گاه‌ها خدمات هم شکل می‌گرفت.تمام تلاش خود را برای احداث سرانه‌های بهداشتی و درمانی را به گار گرفته ایم.

نوذرپور یکی دیگر از برنامه های سلامت محور مدیریت شهری منطقه۲۲ را تفکیک پسماند از مبداء عنوان کرد و گفت: در این زمینه هم در منطقه ۲۲ هدف‌گذاری‌های لازم را انجام دادیم و در حال حاضر ۱۱ درصد پسماندهای خشک به صورت تفکیک جمع‌آوری می‌شوند.

شهردار منطقه۲۲ به برنامه‌های اجتماعی در نظر گرفته شده توسط شهرداری این منطقه برای مردم ساکن در این منطقه اشاره کرد و گفت: با شکل‌دهی طرحی به نام «خیابان محلی برای زندگی است نه صرفاً برای تردد» قرار است خیابان‌هایی که مستعد هستند در اختیار خانواده‌ها قرار دهیم تا بچه‌ها و خانواده‌ها بتوانند در محل حضور داشته باشند و به تعامل بپردازند.

وی همچنین اجرای "جشنواره عید تا عید" را یکی دیگر از برنامه های اجتماعی محور منطقه۲۲ عنوان کرد که با استقبال چشمگیر شهروندان روبرو شده است. این برنامه در محل دریاچه شهدای خلیج فارس تا ۹شهریور ماه برگزار می‌شود.

نوذرپور در پایان درخصوص ایمنی منطقه۲۲ در برابر زلزله گفت: تهران شهری است که در مقابل زلزله ناایمن است بنابراین آمادگی برای مقابله با زلزله از موضوعات جدی مدیریت شهری تهران است. ما نیز شناسنامه‌دار کردن برج‌ها و بازدید از ساختمان‌های بلندمرتبه را در دستور کار داریم تا با این اقدامات به سمت ایمن‌سازی آنها حرکت کنیم.