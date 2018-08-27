گاراژ ناایمن «شکروی» پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حسین محسنی، شهردار منطقه ۱۲ با اعلام این مطلب گفت: نظر به اهمیت ایمن سازی و رفع خطر املاک ناایمن در منطقه ۱۲ که یکی از اولویت‌های کاری مدیریت شهری است، برابر اخذ دستور مقام قضایی و پس از ارایه اخطارهای مکرر و بی توجهی کسبه و مالکین گاراژ شکروی، همکاران شهرداری نسبت به اجرای دستور قضایی و پلمب این گاراژ اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه این گاراژ حدود ٤٥ واحد تجاری ناایمن را از منظر ایمنی و دستورالعمل سازمان آتش نشانی در خود جای داده افزود: شهرداری منطقه ۱۲ با جدیت نسبت به فرآیند رفع خطر و ایمن سازی این گونه املاک با هماهنگی مقام قضایی و دیگر دستگاه های ذیربط اقدام کرده و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت.

وی در پایان از مالکین و کسبه املاک ناایمن خواست که با رعایت دستورالعمل ایمنی و مقاوم سازی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، در اسرع وقت، قبل از وقوع حوادث جبران ناپذیر، نسبت به رفع خطر و ایمن سازی اقدام کنند؛ چرا که مدیریت شهری در تحقق نهضت ایمن سازی بسیار جدی است و این را اثبات نموده است.