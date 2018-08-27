غذاهای مقاصد گردشگری محبوب

پدتای، غذای محبوب تایلندیها:
اگر تا به حال گذرتان به تایلند افتاده باشد، حتما شما هم با ما هم عقیده هستید که تایلند یکی از خوشمزهترین غذاهای دنیا را دارد و حتی طعم ارزانترین غذای خیابانیاش هم فوقالعاده است. پدتای، امروز دیگر یکی از محبوبترین غذاهای نودلی دنیاست و خوشبختانه دستور پخت راحتی هم دارد و به آسانی میتوان آن را در خانه درست کرد. میل خودتان است؛ دوست دارید پدتای مرغ، میگو یا سبزیجات درست کنید؟ هر کدام از انواع پدتایها طعم فوقالعادهای دارند.
کمی درباره تاریخچه پدتای: پدتای احتمالا نمادین ترین غذای تایلند است، غذایی که هم ظاهر و هم طعم خوبی دارد و به مذاق خیلیها خوش میآید. نودلهای سرخ شده خوشمزه معمولترین غذای خیابانی تایلند است و در همه رستورانهای محلی سراسر کشور سرو میشود. در این غذا انواع طعمها و مزه های شور، شیرین، ترش و تند به خوبی با هم ترکیب شده و ۴ طعم ویژه که مشخصه ی غذاهای تایلندی هست، را به خوبی ارائه دادهاند.
به نظر میآید که پدتای در طی پادشاهی آیوتایا اخترع شده و در ابتدا مواد اولیهاش خیلی ساده بود. بعدها در طی جنگ جهانی دوم تایلند گرفتار کمبود برنج شد برای همین دولت مردم را تشویق کرد تا به جای برنج از نودل های برنج استفاده کنند، نودل هایی که آنقدر ارزان و زیاد بودند که خیلی زود عادت های غذایی مردم را دستخوش تغییر کردند.
همه این اتفاقها مصادف شد با تصمیم نخست وزیر تایلند که خیال داشت برای تایلند هویتی مستقل و منحصربفرد به وجود بیاورد و از آن جایی که یکی از جنبههای هویت هر کشور غذاهای آنجاست پدتای تبدیل به غذای ملی و یکی از غذاهای نمادین تایلند شد.
خوشمزه ترین غذاهای ایروان:
استفاده بسیار کم از ادویه جات در غذاهای ارمنی باعث شده تا مواد اولیه طعم اصلی خود را نشان داده و خوشمزهتر باشند.
خورواتس از غذاهای ارمنی: از معروفترین غذاهای این کشور به خورواتس میتوان اشاره کرد. این غذا را در همه جای ایروان میتوان پیدا کرد، از رستورانها گرفته تا میهمانیهای معمولی خانگی. خورواتس یا همان شیشلیک خودمان، از تکههای گوشت و دنده گاو یا بره تهیه شده که به سیخ کشیده شده و روی آتش کباب میشوند. به تازگی این غذا در ارمنستان با گوشت خوک نیز تهیه میشود.
بهترین و خوشمزهترین غذاهای دبی:
کوشاری: نام یکی از محبوبترین غذاهای عربی است که ریشه ی مصری دارد و در اغلب رستورانهای مصر یافت میشود اما میتوان لذیذترین هایش را در دبی پیدا کرد.
ماده اصلی این غذا برنج و ماکارونی است. برنج با عدس و نخود مخلوط میشود و رویش ماکارونی که همراه با سس گوجه فرنگی و پیاز داغ فروان مخلوط شده ریخته میشود. از طعم دهندههای کوشاری میتوان به سرکه، نمک و فلفل اشاره نمود که مزهای خاص و دوست داشتنی به این غذا میدهند. همه مواد باهم مخلوط و در تابه سرخ میشوند و در آخر تخم مرغها را رویشان میشکنند، اگر به دنبال خوراکی خوشمزه و ساده هستید شاکشوکاهای خوش طعمی در دبی پیدا میشود.
غذاهای خوشمزه کیش:
غذاهای محلی هر شهر نشان از فرهنگ، آداب و رسوم و حتی شرایط جوی آن منطقه و مردم آن دارند. بسیاری فکر میکنند که کیش جزیرهای مدرن است و هویت تاریخی یا مردم محلی ندارد اما قدمت زندگی در کیش هم به سالها قبل بازمیگردد و مردم محلی آن غذاهای مخصوص خود را دارند.
سمک مشوی: همواره ماهی نقش بسزایی در تامین غذای افرادی دارد که در نزدیکی دریا زندگی میکنند. سمک مشوی هم ماهی سرخشده مخصوص جزیرهی کیش است که مردم محلی آن را طبخ میکنند.
مرگوگ یا مرقوق: این غذا نوعی خورش مخصوص است که اهالی این جزیره طبخ میکنند.
غذاها ی محبوب مشهد
شیشلیک شاندیز: حتماً نام «شیشلیک شاندیز» را شنیدهاید. این غذا در مشهد حرف اول را میزند.شیشلیک نوعی کباب مرغوب است که نهتنها در ایران، بلکه در «روسیه»، «مغولستان»، «لهستان» و بخشهایی از کشورهای اروپای مرکزی هم حسابی طرفدار دارد.
این غذا در اصل از گوشت بره تهیه میشود، اما با توجه به علاقهی مردم ممکن است، از گوشت دیگری در آن استفاده شود. بیشتر رستورانهای معروف مشهد، شیشلیک را در منویشان دارند، اما بهترین شیشلیکها را میتوانید در «طرقبه» و شاندیز نوش جان کنید.
