اسامی ۹ کشور برتر جهان در زمینه سرمایه گذاری آی تی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، این انجمن رقم دقیق سرمایه گذاری آی تی در دیگر کشورها را اعلام نکره اما از افزایش ۴.۵ درصدی سرمایه گذاری در حوزه نرم افزار، سخت افزار و خدمات آی تی در این کشور در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.

انجمن شرکتهای نرم افزاری کشور برزیل، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا، هند و برزیل را به عنوان برترین کشورهای جهان از نظر جذب سرمایه گذاری در حوزه آی تی اعلام کرده است.

بر همین اساس برزیل توانسته سرمایه ای بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار را در حوزه آی تی جذب کند که این کشور را در رتبه نهم قرار داده است.

بیشترین میزان جذب سرمایه برزیل در حوزه آی تی مربوط به بخش سخت افزار با اختصاص ۵۱.۲ درصد از این سرمایه گذاری بوده و پس از آن بخش نرم افزار با جذب ۲۷.۴ درصد از این سرمایه گذاری و در ادامه بخش خدمات فناوری اطلاعات با جذب سرمایه ۲۱.۴ درصدی در رتبه سوم است.

انجمن شرکت های نرم افزاری برزیل معتقد است نتیجه جذب این سرمایه افزایش کارآیی و بهره وری عملیاتی شرکت های مختلف است.

بر اساس برآوردهای موسسه تحقیقاتی آی دی سی، صرف هزینه محلی در حوزه آی تی در کشور برزیل در سال ۲۰۱۸ حدود ۵.۸ درصد افزایش می یابد که عامل اصلی این افزایش تمایل کسب و کارهای مختلف به استفاده از فرایندهای فناوری اطلاعات است.