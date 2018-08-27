به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس نیوز، گزارش تازه ای که توسط موسسه Akamai منتشر شده نشان می دهد که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به ۷.۲ مگابیت در ثانیه رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

بر طبق همین گزارش نیمی از ۱۰ کشور برتر جهان در زمینه سرعت اتصال به اینترنت در اروپا قرار دارند، چهار تای آنها در منطقه آسیا – اقیانوسیه هستند و یکی از آنها هم در قاره آمریکا واقع است.

رتبه اول این فهرست کشور کره جنوبی است که متوسط سرعت اینترنت در آن به ۲۸.۶ مگابیت در ثانیه می رسد که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد کاهش نشان می دهد. حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشور با سرعتی بالاتر از ۲۵ مگابیت در ثانیه به اینترنت متصل می شوند. این در حالی است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت جهان به چنین اینترنت باکیفیتی دسترسی دارند.

رتبه دوم این فهرست متعلق به نروژ است که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در آن ۲۳.۵ مگابیت در ثانیه است که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان می دهد. رتبه سوم نیز مربوط به سوئد با متوسط سرعت اتصال ۲۲.۵ مگابیت در ثانیه و افزایش سرعت ۹.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ است.

کشورهای هنگ کنگ، سوئیس، فنلاند، سنگاپور، ژاپن، دانمارک و آمریکا نیز رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشورهای منطقه غرب آسیا و آفریقا که به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته اند، ایران با متوسط سرعت اتصال ۴.۷ مگابیت در ثانیه به اینترنت رتبه ۱۰۷ جهانی و ده منطقه ای را به خود اختصاص داده است. البته سرعت اتصال ایران به اینترنت در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۳۳ درصد رشد نشان می دهد. در این منطقه از جهان قطر رتبه اول را با متوسط سرعت اتصال ۱۳.۷ مگابیتی به اینترنت به خود اختصاص داده است و رژیم صهیونیستی، کنیا، امارات، کویت، ترکیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و مراکش برتر از ایران هستند.

علاوه بر این، متوسط سرعت اتصال به اینترنت تلفن همراه نیز در ایران به ۷.۵ مگابیت در ثانیه رسیده است. در منطقه غرب آسیا و آفریقا، کنیا با سرعت اتصال ۱۳.۷ مگابیت در ثانیه در رتبه اول بوده و پس از آن کشورهای قطر، مصر، ترکیه، کویت، امارات، رژیم صهیونیستی، ایران، آفریقای جنوبی، عربستان و مراکش قرار دارند.

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