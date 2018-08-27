محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته مجلس، اظهار داشت: انتظار از رئیس‌جمهور این است که در تیم اقتصادی خود، افراد سرحال، پای‌کار، عملیاتی و البته مطلع و متخصص را به کار بگیرد.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، طبیعتاً می‌توان امیدوار بود که در حوزه اقتصادی کشور تحول رخ بدهد؛ واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی آن هم در شرایطی که هنوز تحریم‌ها عملی نشده و عمدتاً در حد جنگ روانی است، نشانه ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصلاح تیم اقتصادی در دولت می‌تواند اتفاقات خوبی را در مسیر پیش‌روی دولت و کشور رقم بزند.

فرهنگی در پاسخ به این سؤال که آیا دیگر حوزه‌های اقتصادی دولت هم نیاز به تغییر دارد یا خیر، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد نیاز همین وزارت اقتصاد بود؛ برخلاف آن چیزی که گفته می‌شود وزیر اقتصاد کاره‌ای نیست، واقعیت این است که سررشته امور بانکی، شورای اقتصاد و مسائل سکه و ارز و تعاملاتی که با بانک مرکزی به صورت ارگانیک انجام می‌شود، در دست وزیر اقتصاد است و می‌تواند به صورت مثبت یا منفی اثرگذار باشد.

وی درباره ضرورت یا عدم ضرورت تغییر در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی نیز گفت: ایراداتی در این بخش وجود دارد، اما به نظر من در حد جراحی نیست، ولی باید اصلاحات جدی صورت بگیرد.